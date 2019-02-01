2019-02-01T07:46:52+03:00
Спорт

Гол и пас Панарина не спасли "Коламбус" от поражения в игре с "Виннипегом"

"Джекетс" проиграли в гостях со счетом 3:4
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артемий Панарин в матче против "Виннипега".Артемий Панарин в матче против "Виннипега".Фото: REUTERS
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги был сыгран очередной матч - "Коламбус" встречался с "Виннипегом" и проиграл со счетом 3:4. Причем, победу "Блю Джекетс" упустили на последней минуте поединка.

Одним из самых ярких игроков поединка стал форвард "Коламбуса" Артемий Панарин. 27-летний нападающий открыл счет голам своей команды на 9-й минуте и отметился результативной передачей в этом поединке.

Помимо Панарина в составе "Коламбуса" шайбы забросили Джош Андерсон (14) и Оливер Бьоркстранд (35). А вот у "Виннипега" шайбы - авторства четырех игроков. У хозяев поединка отличились Марк Шайфли (5), Мэйсон Эпплтон (34), Джек Рословик (49) и сделавший решающий бросок на предпоследней минуте встречи Кайл Коннор (59).

Панарин провел на льду в этой игре 25 минут и 52 секунды. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил 22 броска из 26 по своим воротам. Игрок "Виннипега" Дмитрий Куликов отметился 2 бросками и 2 силовыми приемами в матче, проведя на льду 11 минут и 19 секунд.

Для Артемия Панарина эта шайба стала 20-й в сезоне и теперь на его счету 57 (20+37) очков в 48 встречах чемпионата.

"Коламбус" после этой игры - восьмой в турнирной таблице Восточной конференции. У них 59 очков в 50 сыгранных встречах. "Виннипег" - второй в Западной конференции НХЛ. У "Джетс" - 69 очков в 51 сыгранном поединке.

Следующая игра у "Коламбуса" - 3 февраля против "Сент-Луиса", а у "Виннипега" - в этот же день против "Анахайма".

ИСТОЧНИК KP.RU

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