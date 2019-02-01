Для карьеры главное - отношения с начальством, а профессионализм лишь на четвертом месте

Какие факторы больше всего влияют на продвижение по карьерной лестнице? Такой вопрос портал по поиску работы и сотрудников Rabota.ru задал экономически активным россиянам старше 18 лет. В опросе принимало участие 3500 человек из всех регионов страны.

И что же? Почти половина отвечавших на первое место поставила отношения с начальством, сообщили "КП" авторы исследования. А такой, казалось бы, важный показатель, как уровень профессиональных знаний, вообще занял только четвертое место. По мнению респондентов, важнее оказались трудолюбие и то, что обобщенно называют индивидуально-психологическими качествами.

- Имеются в виду свойства личности, например, темперамент, характер, - пояснили "КП" в пресс-службе портала.

А как же инициатива, наличие профильного образования? Эти качества, показал опрос, абсолютно не в тренде, особенно образование.

Что важнее для карьеры (итоги опроса).Фото: Рушан КАЮМОВ

Примечательно, что в одном из недавних исследований на вопрос об отношении к своему начальству 47% отвечавших прямо заявили: уважаем. Причем, чем дольше люди работают под началом своего руководителя, тем сильнее это чувство. Например, среди тех, кто трудится с одним и тем же шефом 6 лет и более, уровень уважения к нему достигает 58%.

А практически каждый пятый (21%) отмечает, что у него с начальством сложились неформальные отношения.

ЧТО ВАЖНЕЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ