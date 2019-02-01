2019-02-01T14:15:16+03:00
Звезды

Саша Савельева обустраивает детскую комнату для будущего малыша

Косвенно, звезда подтвердила, что в 35 лет станет мамой
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Саша Савельева готовится к большому ремонту.Саша Савельева готовится к большому ремонту.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В последние два года солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву в инстаграме постоянно атаковали вопросами: когда же она наконец станет мамой? Мол, вы счастливы в браке с Кириллом Сафоновым, а когда же дети? Певица старалась на такие вопросы никак не реагировать. Более того, звезда не стала комментировать и публикации в прессе, когда репортеры сфотографировали ее с заметно округлившимся животом. И вот только два месяца спустя, дизайнер Мария Рублева, которого наняла красавица- блондинка рассказала о том, что певица затеяла ремонт в детской комнате и тем самым косвенно подтвердила тот факт, что она ждет малыша.

«Выбираем обои вместе с Сашей. Пока этот этап оказался самым сложным для нас. Но мы единогласно сошлись на зайцах», — сообщила дизайнер, сопроводив текст снимков обоев с зайцем (орфография и пунктуация автора сохранены).

sasha_savelievasasha_savelieva
Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым.
27261 отметок «Нравится»90 комментариевInstagram

К слову, на снимке, опубликованном Рублевой, видно, как заметно изменилась фигура Савельевой. При этом на фото в инстаграме Савельева теперь старается фотографироваться так, чтобы был незаметен ее живот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Ольга АНТОНОВА

 
Читайте также
Новости 24
Страны ЕС готовят совместное заявление с призывом к РФ и США сохранить ДРСМД
В Instagram удалили пост Симоньян о помощи раненому в Донбассе ополченцу
МВД может передать неиспользуемые посты ДПС для стоянки водителей
Россия и Южная Корея будут поддерживать регулярный диалог по вопросу кибербезопасности
Следственный комитет задержал шестого фигуранта дела Арушуковых
В Киргизии запланировано открытие второй российской военной базы
Рябков назвал число крылатых ракет США в Румынии и в Польше после выхода из ДРСМД
В Германии отвергли обвинения в травле российских журналистов
В Подмосковье в 2019 году установят 15 тысяч видеокамер
На Украине предложили использовать марихуану в медицинских целях
Песков: Россия признает Гуайдо исключительно спикером парламента Венесуэлы
Google оплатил Роскомнадзору штраф в размере 500 тысяч рублей
Mercedes уже не иностранец: в компании раскрыли дату выхода первого автомобиля российской сборки
В Москве скончался актер из фильма «Кин-дза-дза!» Игорь Кан
Песков заявил, что Россия не имеет отношения к продаже венесуэльского золота
Трамп потерял «невероятные» суммы за время президентства
Песков уверен, что США в ближайшие дни начнут процедуру выхода из ДРСМД