Саша Савельева обустраивает детскую комнату для будущего малыша

В последние два года солистку группы «Фабрика» Сашу Савельеву в инстаграме постоянно атаковали вопросами: когда же она наконец станет мамой? Мол, вы счастливы в браке с Кириллом Сафоновым, а когда же дети? Певица старалась на такие вопросы никак не реагировать. Более того, звезда не стала комментировать и публикации в прессе, когда репортеры сфотографировали ее с заметно округлившимся животом. И вот только два месяца спустя, дизайнер Мария Рублева, которого наняла красавица- блондинка рассказала о том, что певица затеяла ремонт в детской комнате и тем самым косвенно подтвердила тот факт, что она ждет малыша.

«Выбираем обои вместе с Сашей. Пока этот этап оказался самым сложным для нас. Но мы единогласно сошлись на зайцах», — сообщила дизайнер, сопроводив текст снимков обоев с зайцем (орфография и пунктуация автора сохранены).

sasha_savelieva Саша Савельева с мужем Кириллом Сафоновым.

К слову, на снимке, опубликованном Рублевой, видно, как заметно изменилась фигура Савельевой. При этом на фото в инстаграме Савельева теперь старается фотографироваться так, чтобы был незаметен ее живот.