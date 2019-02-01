Апельсин из Турции покатится в Россию еще быстрее?

– Господин Син, скажите, пожалуйста, почему именно русский народ так важен для турецкого цитрусового сектора, как заявляют об этом ваши экономисты?

– Россия наш давний деловой партнер, нас связывают исторические, культурные и очень тесные добрососедские отношения.

На протяжении последних 20 лет я не только возглавляю Ассоциацию, но и являюсь одним из производителей цитрусовых. За 20 с лишним лет Россия стала для меня, как и для других бизнесменов, родной. Все свое производство, весь его цикл мы ориентируем прежде всего на вкусы российских потребителей. Мы знаем, какие сорта и виды цитрусовых более любимы в России. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее доставить на прилавки российских супермаркетов свежую продукцию, благо географическая близость позволяет это сделать за очень короткие сроки – в течение нескольких дней с того момента, как мы собрали урожай с апельсиновых или мандариновых плантаций.

– А в чем отличие турецких цитрусовых от цитрусовых других стран?

– Регион турецкого Средиземноморья, где мы выращиваем и откуда поставляем в Россию цитрусовые и овощи и фрукты, называется Средиземноморская Впадина и представляет собой низину на берегу Средиземного моря. Это очень древняя территория, древнейшие земли. На протяжении нескольких тысячелетий на этих землях произрастали и произрастают цитрусовые. Они изначально, пока не распространились по другим частям света, росли здесь. Мы лишь продолжаем традицию. Грех было бы этого не делать. В этом месте сложился уникальный микроклимат, идеально подходящий для выращивания сочных, спелых и ароматных цитрусовых. Деревья обдуваются морскими ветрами (сказывается близость моря); почвы хорошо увлажнены и богаты питательными веществами (сказывается близость других водных природных источников, кроме моря); практически ежедневное (320 дней в году!) солнце насыщает плоды сладостью и энергией. Наш благословенный климат, конечно, в помощь нам, фермерам. И мы стараемся разумно пользоваться этими преподнесенными нам природными дарами себе и другим на благо.

Помимо этого, мы активно работаем над тем, чтобы наши фрукты были избавлены от каких-либо видов искусственных удобрений, неорганических химикатов. Это важно, особенно если учитывать, что в России самые высокие требования по стандартам безопасности поставляемой продукции, и это правильно. (Кстати, нигде в мире, даже в Европе, таких высоких стандартов нет.) И я могу заверить всех россиян, что наша продукция соответствует максимально поставленной планке.

– А как выращиваются турецкие цитрусовые?

– Процесс выращивания цитрусовых начинается с того, что нужно определиться с тем, что именно собираешься выращивать, и подходит ли почва под эту культуру. Затем землю нужно идеально расчистить и подпитать экологически чистым удобрением. Чтобы гарантировать качество последующего урожая, очень важно приобрести для посадки сертифицированные, привитые, безопасные растения (они заказываются в специальном государственном институте, фермеры не имеют право сажать «что попало»). Затем в течение года на плантации привозят уже окультуренные саженцы, которые принесут урожай лишь на второй или третий год. И с этих пор начинается 15–20-летний период плодоношения. Столько длится активный жизненный цикл цитрусовых деревьев.

– Почему турецкие фрукты такие вкусные, в чем секрет?

– Считается, что три города – Адана, Антаккья и Мерсин – каждый специализируется на своем цитрусе, хотя во всех трех городах растут абсолютно все виды цитрусовых деревьев. Но специалисты сходятся во мнении, что самые вкусные апельсины растут в Антаккье, а самые вкусные мандарины – в Адане. Видимо, что-то есть в тех землях, что делает тот или другой вид цитрусовых по вкусу неповторимым. Это во-первых.

А во-вторых, важно правильно ухаживать за саженцами. Ежегодно прививать их, стричь, придавая необходимую для бОльшей урожайности форму – чтобы крона была не очень высокой и не разрасталась, а оставалось кругленькой. Круглая форма позволит сохранить тень для плодов и соки для их питания. Необходимо также вовремя опылять плантации, причем желательно, чтобы опыление происходило естественным образом, то есть с помощью пчел. Удивительный факт: мы специально никак не привлекаем пчел, мы нигде их не арендуем, но каждый год, когда начинается цветение цитрусовых, огромное количество пчел неизвестно откуда налетают целыми колониями, и проблемы с естественным опылением у нас никакой не возникает. Интересно, что на цветущие овощи пчелы так не набрасываются. И я догадываюсь почему. Когда я еду на машине через плантацию цитрусовых во время цветения, то не могу надышаться этим вкусным ароматом, открываю все окошки! Невозможно пресытиться...

А в целом уход за цитрусовыми деревьями и выращивание их – процесс очень трудоемкий. Если ты не любишь это, то у тебя ничего не получится.

Кроме того, система турецкого сельхозпроизводства так устроена, что на каждом этапе произрастания культур государство присылает нам инспекцию для контроля и проверки состояния дел. Специалисты проверяют в том числе и степень потенциально возможной зараженности деревьев болезнетворными микроорганизмами. И на всех этапах мы сдаем строгий набор анализов, чтобы подтвердить, что продукция готова к экспорту. А представитель министерства торговли выдает сертификат на экспорт, гарантирующий безопасность продукции. Мы несем ответственность за наши фрукты и готовы подтвердить, что они здоровы и не нанесут никакого вреда купившим их людям. И мы не можем подводить свое государство, торгующее нашей продукцией, поэтому ручаемся за качество собственного производства.

– Как улучшился экспорт на российский рынок за последние пять лет?

– За последние несколько лет наблюдается стабильная тенденция роста поставок на российский рынок. Мы активно работаем над тем, чтобы повысить качество продукции при сохранении неизменной цены на эту продукцию. Мы и так быстро организовываем поставки свежих фруктов в Россию. Однако нет предела совершенству, и нужно еще оперативнее это делать. Свою задачу мы видим и в том, чтобы обеспечить возможность быстрой доставки апельсинов и мандаринов высшего качества в самые отдаленные уголки России. Ускорить процесс можно за счет сокращения сроков растаможивания партий. Будем вместе с российскими коллегами еще тщательнее прорабатывать этот вопрос.

– А как вы оцениваете в перспективе российско-турецкие отношения, являясь Председателем правления Ассоциации экспертов свежих фруктов и овощей Средиземноморского региона Турции?

– Я, конечно же, не политик, я всего лишь бизнесмен, но считаю, что бизнес тоже является фундаментом, который скрепляет отношения между двумя странами. И лично я всегда очень радуюсь, когда и политические отношения между двумя странами находятся на очень высоком уровне. Я люблю приезжать в Россию. Мне приятно осознавать, что это дружественная для нас страна, что нас принимают здесь как друзей. Турецкий народ тоже очень любит россиян.

– Что бы вы хотели пожелать русскому народу?

– Я искренне желаю российскому народу и России процветания и благополучия. Мы заинтересованы в том, чтобы в России все было хорошо, чтобы стабильно развивалась экономика, чтобы благосостояние людей росло. Со своей стороны мы будем делать все возможное, чтобы как можно больше российских домов были снабжены нашими вкусными и полезными продуктами. Мы хотели бы, чтобы люди получали удовольствие от еды и не болели. Тогда и мы будем глубоко удовлетворены.

– Напоследок не поделитесь ли рекомендациями, как правильно выбирать цитрусовые в магазине, чтобы не тратить денег зря?

– Чем насыщеннее цвет кожуры апельсина или мандарина, тем фрукт слаще. А вот лимон, наоборот, должен быть бледноватым. Тогда он более душистый. Апельсины с тонкой кожей будут сочнее «толстокожих».

Господин Нейдат Син в гостях у радио "Комсомольская правда"

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