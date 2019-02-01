Бывший тренер Александры Трусовой: "Тутберидзе держит под огромным давлением фигуристок"

Тренер Александр Волков, который в свое время работал на катке "Хрустальный", где в разное время катались Евгения Медведева, Юлия Липницкая и множество других фигуристок, поделился комментарием о работе главного наставника спортшколы - Этери Тутберидзе. В свое время Волков работал вместе с Александрой Трусовой, которая сейчас является одной из главных надежд российского фигурного катания. В 2012 году она приехала именно к нему из Рязани.

- Думаю, своих маленьких девочек Тутберидзе держит под колоссальным давлением, делает с ними все, что хочет, а они делают все, что она говорит. Скажи им сделать пятерной прыжок, они пойдут. Они разобьются, но пойдут. Но когда ребенок начинает взрослеть, то с ним так нельзя, - говорит Александр Волков в интервью "Р-Спорт".

При этом, он допустил, что может быть не прав в своих оценках:

- Возможно, я ошибаюсь, говоря о той группе, но, по-моему, что-то такое в ней есть. Посмотрите, ее маленькие девочки все делают, но когда им становится 15-16 лет, то все пропадает.

Фигуристка Александра Трусова и ее тренер Этери Тутберидзе. Фото Станислав Красильников/ТАСС

Волков вспомнил и о том, какой была Александра Трусова, когда пришла к своему наставнику:

- Когда она пришла к нам, то делала лишь двойные прыжки, с которых падала. Прыгала высоко, но то выезжала, то шлепалась. Техники особо не было.

И выразил надежду на то, что фигуристку ждет прекрасное будущее в дальнейшем:

- Сложно предугадать будущее. Саша – очень сильная личность. И если не подведет здоровье, я очень надеюсь, что она все сможет.

Напомним, что 14-летняя Александра Трусова на прошедшем в декабре чемпионате России 2019 заняла второе место, но не попала в сборную из-за возрастных ограничений. Согласно правилам, фигуристке должно быть 15 лет на момент старта сезона.