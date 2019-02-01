2019-02-01T14:23:22+03:00
Общество

В Кабардино-Балкарии открылась «Новая высота»

В республике начал действовать клуб молодых управленцев нового типа
Антон БАЛУЕВ
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31 января временно исполняющий обязанности главы республики Казбек Коков встретился с победителями регионального кадрового конкурса «Новая высота» и их потенциальными наставниками. На этой встрече был открыт одноименный клуб, который объединит победителей конкурса и станет экспертной площадкой.

Кадровый Конкурс «Новая высота» проходил при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей», созданной по указу президента Владимира Путина для обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан.

Ее флагманский проект – всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России», в котором участвуют руководители нового поколения со всей страны. Благодаря конкурсу они получают шанс заявить о себе и своих возможностях, поработать с наставниками из числа лучших руководителей страны. И, конечно, это хороший карьерный импульс. Например, по итогам конкурса прошлого конкурса более 70 его участников назначены на руководящие должности в госструктурах и бизнесе.

Сейчас по всей стране набирают обороты региональные кадровые конкурсы, а эксперты из «России – страны возможностей» помогают их организаторам выбрать из числа участников талантливых людей с большим управленческим потенциалом.

На встрече с победителями конкурса «Новая высота» Казбек Коков отметил, что сейчас важно определить формат дальнейшего взаимодействия. И открытие клуба «Новая высота» как нельзя лучше ложится в эту стратегию. Создание подобных региональных площадок для экспертизы и обсуждения актуальных для общества вопросов — важная часть той работы, которая продолжается после завершения Конкурса. Победителям и финалистам необходимы точки приложения их компетенций, площадка для общения, обмена мыслями и идеями, совместной работы в рамках подготовки стратегии развития региона.

Информация о конкурсе «Новая высота» — на сайте новаявысота2018.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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