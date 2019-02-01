Как в Москве тренируют хищных птиц и для чего это нужно

Соколиная охота уходит своими корнями в глубокую древность. Еще до нашей эры люди догадались, что ловчих птиц можно приручить. И прокормиться с их помощью.

Известно, что этот вид охоты очень любил отец Петра Первого Алексей Михайлович. И это была целая церемония. Царь сидел верхом на вороном коне. Ему на подносе подавали кожаную перчатку, расшитую драгоценностями. Он надевал ее и выставлял руку в сторону. Хищная птица садилась и - по команде - взмывала в воздух. Затем, словно современный истребитель, находила цель (лебедь, цапля, гусь, утка) и уничтожала ее. Охотничьи собаки в этом действе выполняли обязанности загонщиков.

Сейчас соколиная охота - это экзотика. Потому что сделать хищника ручным очень непросто. Это ежедневные изнурительные тренировки по три часа каждая. Правильное режимное питание. И абсолютная привязанность к птице.

Как говорит орнитолог Олег Суворов-Ларионов, соколятниками не становятся, а именно рождаются. Потому что это не просто хобби, а образ жизни.

КАРАТ-ПУТЕШЕСТВЕННИК И ПУТИН

Мы стоим недалеко от птичьего приюта в «Сокольниках» и отрабатываем посадку птицы на руке. Прохожие невольно останавливаются и любуются этой картиной. Многие фотографируют на телефоны. Но подойти слишком близко боятся.

Сокол по кличке Карат ведет себя как хозяин (причем не только парка, но и всего города). Ходит над нами кругами, важничает. Но - по свистку - повинуется как футболист и пикирует на руку. Гордо смотрит на людей. Строго осматривает местность. Олег утверждает, что у каждой птицы, как и у людей, есть свой нрав. Один типичный холерик, а второй, например, меланхолик. Один любит, когда его хвалят. А второй плевать хотел на ласку и внимание.

Сокол по кличке "Карат".Фото: Павел КЛОКОВ

- Практически всех птиц мы из нашего приюта рано или поздно отпускаем, - рассказывает орнитолог. - И чтобы сокол или ястреб выжили в дикой среде, мы их обучаем. К тому же у нас есть личные птицы, которые живут дома. С ними мы ездим на соревнования. И там показываем, насколько птица послушная и как она умеет охотиться на фазанов.

Кстати, сокол Карат недавно прославился на всю Москву. На одном из занятий Олег выпустил его в небо. И через несколько минут начал дуть в свисток. Однако птица не вернулась и, как лягушка-путешественница, пустилась во все тяжкие. Суворов-Ларионов пустил клич по соцсетям. Мол, окольцованный сокол, совсем ручной и домашний. Кто увидит, дайте знать. И дали! Через несколько дней совершенно обезумевший Карат залетел на балкон жилой квартиры. Ее хозяин был в курсе поисков. И немедленно позвонил в приют.

Олег Суворов-Ларионов с "Каратом".Фото: Павел КЛОКОВ

Но вернемся в парк. Пока заблудший сокол отрабатывал посадку на руке, рядом с нами резвился Путин. Это ястреб жителя Москвы Рустама Махмудова, трехкратного чемпиона России по соколиной охоте (в его случае, ястребиной). Я, естественно, спросил, почему он так назвал свою птицу. Сокольник в тысяча тридцатый раз ответил:

- Потому что он не проигрывает.

Ястреб, по-моему, выглядит еще суровее, чем сокол. Его взгляд, как мне кажется, пронизывает все живое. Но есть секрет. Путин, оказывается, очень боится собак. Однажды на охоте какой-то пес облаял его и очень напугал. С тех пор ястреб не желает иметь с ними ничего общего.

Ястреба нарекли Путиным "потому что он не проигрывает".Фото: Павел КЛОКОВ

Кормятся птицы замороженными цыплятами. И, желательно, с обедом не затягивать. Иначе взлетевший хищник может съесть голубя или напасть на утку. Это будет считаться охотой, а она в городской черте запрещена.

Рустам Махмудов со своим ястребом.Фото: Павел КЛОКОВ

МОСКОВСКИЙ САПСАН ЗИМУЕТ В ИЗРАИЛЕ

Летом 2017 года в столице запустили программу реинтродукции сапсана (заселение животных и растений на ту территорию, где они некогда обитали, - прим. авт). И выпустили в природу пять молодых птиц. Сапсан - это тоже хищник из семейства соколиных. Живет на всех континентах, кроме Антарктиды.

- В октябре прошлого года одну птицу удалось сфотографировать в Израиле, - сообщили «КП» во Всероссийском научно-исследовательском институте охраны окружающей среды. - С амец сапсана был идентифицирован по кольцу на лапе. Всего в рамках программы на территории Москвы выпустили 15 птиц. Все они помечены цветными кольцами с индивидуальными номерами.

Сфотать нашего сапсана удалось в долине Хефер - между городами Тель-Авив и Хайфа ( 10 км от побережья Средиземного моря ). По словам специалистов института, это говорит о его успешной адаптации к природным условиям.

- В ернувшись после зимовки в район выпуска, сапсан сможет образовать пару и загнездиться в Москве, - добавили НИИ охраны окружающей среды . - В прошлом году в столице было зарегистрировано не менее пяти пар этих соколов.

СОКОЛЫ, КОТОРЫЕ ЖИВУТ НА КРЫШЕ

По словам руководителя птичьего приюта в «Сокольниках» Вадима Мишина, соколы очень любят гнездиться на крышах высоких зданий (прямо на открытом воздухе). В Москве большой популярностью пользуются здание МИДа (на время ремонта шпиля гнездо переносили, но потом вернули), МГУ на Воробьевых горах, высотка на Котельнической набережной и даже Останкинская телебашня. В Кремле тоже живут хищные птицы, но они - официально. Их держат специально для того, чтобы отпугивать голубей и ворон.

- Вообще для сокола нужна большая личная территория и поэтому в Москве их не так много, - говорит Мишин. - Ястребы, кстати, тоже гнездятся. И их популяция растет. Но они живут не на крыше, а на деревьях. В основном это лесопарковые зоны.

По словам орнитолога, это очень хорошо, что в городской экосистеме есть соколы. Они же - вершина пищевой цепочки. И по сути регулируют популяции других птиц. Выполняют функцию санитара. Происходит естественный отбор. Слабые выбывают из популяции, тем самым ее оздоровляя. К тому же сокол - краснокнижная птица. Украшение нашей родины. Ее существование рядом с человеком - это красиво и символично.

НУ И НУ!

Соколы - очень верные птицы. Они запоминают своих хозяев на всю жизнь. Однако из орнитария, где их тренируют опытные сокольники, приходится улетать на волю. В прошлом году произошел такой случай. Одна из птиц прошла курс реабилитации. Показала орнитологам свои охотничьи умения. И, что называется, дембельнулась. Долгое время она сидела в специальном разлёточнике и не имела контакта с человеком. Потом сетку с крыши стянули и сокол отправился в полет. Через несколько дней в парк пришла 16-летняя школьница Полина, которая целый год ухаживала за птицей. Кормила, поила, гуляла. Гладила по грудке. И вольный хищник разглядел свою кормилицу еще на входе. Прилетел к ней и сел на плечо! Полина пришла в птичий приют вместе со старым знакомым. По словам орнитологов, повторные попытки отпустить этого сокола на волю успехом не увенчались. Так он и живет в приюте. И каждый день ждет свою Полину.