Победа 35-летней украинки, переехавшей на ПМЖ в Москву, окончилась не триумфом красавицы, а насмешками тысяч людей в сети. Народ, увидев фото очередной королевы красоты с приставкой «Миссис», без преувеличения ужаснулся. Многие тщетно пытались найти место на лице Екатерины Лифшиц, которое не подверглось «улучшению». А губы матери двойняшек шокировали видавших виды сетевых троллей.

zaushkina Жизнь тем и интересна,что в ней сны могут стать явью

«Трансвестит» было самым мягким, что слышала в свой адрес обладательница титула «Миссис Москва-2018».

zaushkina ...жизнь слишком коротка,поэтому начинайте с десерта...

При этом сама Екатерина когда-то выглядела намного естественнее. Даже работала моделью на Украине.

Екатерина Лифшиц с мужем.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Муж у королевы красоты успешный IT-специалист Евгений Лифшиц. Дарит ей дорогие машины, роскошные поездки. Почему бы и титул с короной не подарить?

zaushkina Любимый супруг опять устроил сюрприз!

После того, как Екатерину начали травить за пластику в сети, девушка решила перестать быть блондинкой, а заодно и смыть всю косметику.

zaushkina Корабль не тонет,когда он в воде. Он тонет, когда вода в нем!

А спустя месяц «Миссис Москва-2018» решила двигаться дальше и податься в певицы. Не зря же прославилась, пусть и скандально?

Екатерина объявила в соцсети, что записывает дебютную песню, супер трек, сингл.

zaushkina Екатерина Лифшиц записывает дебютную песню

Королева красоты попыталась понять, «зайдет» ли ее творчество в массы и выложила кусок записи.

zaushkina Затравленная за пластику Миссис Москва решила податься в певицы

Подписчики кинулись нахваливать творение и исполнение: «отлично», «очень круто», «модненько», «талантище»!

На радостях вдохновленная «Миссис Москва» стала рассуждать в Инстаграме, натягивая рифму:

«Лего ли выйти из зоны своего комфорта?.....

Легко ли встретиться лицом к лицу со своей мечтой?.....

Легко ли понять, что ты можешь стать другой?......

Не легко !!! Но об этом можно и никогда не узнать, если не сделать шаг!»

Ну что же, посмотрим. С такими данными Екатерина вполне может затмить саму Бузову!

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