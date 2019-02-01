Сбербанк увеличил доходность вкладов

Российские банки повышают ставки по вкладам. Вот и Сбербанк сообщил, что его депозиты стали выгоднее на 0,15-0,6% (разные предложения изменились по-разному).

Самая выгодная ставка теперь: 7,65% по вкладу «Лови выгоду».

У Альфа-банка за последнее время депозиты подорожали на 0,2%. Максимальная ставка: 8,26% по вкладу на три года.

Откуда рост? Финансисты оглядываются на ключевую ставку Центробанка. Сейчас она: 7,75%. Это процент, по которому кредитные организации могут одалживать деньги у государства. Чем она ниже, нем дешевле кредиты и менее выгодны вклады. Если она повышается, то займы дорожают, а депозиты начинают приносить больше прибыли.

14 декабря 2018 года ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25%.

Кредиты, к сожалению, тоже дорожают. Это заметно на примере ипотеки.

В Сбербанке и ВТБ средние ставки по кредитам на покупку жилья на вторичном рынке — 11,5%. для новостроек ставка: 11%.

При этом, весь 2018-й год ипотека дешевела. Месяц назад средняя ставка по жилищным кредитам была 9,5%.