Найти работу без диплома: действительно ли работодателям больше не нужна ваша корочка

На днях известный сервис по поиску работы Superjob убрал графу «образование» в вакансиях. В компании это объяснили тем, что работодатели теперь в первую очередь смотрят на реальные навыки, опыт и возможности соискателя, а не на его корочку. Неужели тем, кто нанимает на работу больше не нужен ваш диплом? И если принцип «учиться ради корочки» изжил себя, то что пришло ему на смену?

И, похоже, статистика подтверждает новые веяния. Более четверти россиян с дипломом не выполняли бы работу, не требующую высшего образования. А половина образованных наших сограждан и вовсе работают не по полученной в вузе специальности.

Продавцы с высшим образованием

Почему так происходит? С одной стороны, в современной России существует «инфляция дипломов» - серьезный переизбыток людей с высшим образованием. В университеты поступают, потому что так нужно – чтобы не быть «белой вороной», ради мамы и папы, чтобы получить отсрочку от армии. А между тем при существующей структуре экономики многие рабочие места как раз не требуют специального образования. Одни из самых массовых профессий в стране – продавец и охранник. И при этом целых 14 % россиян, выполняющих такую работу, имеют высшее образование. Возникает вопрос – зачем они выбрасывали время и деньги (чаще всего бюджетные) на ветер, чтобы получить абсолютно ненужные дипломы?

По словам Ирины Абанкиной, руководителя Института развития образования НИУ ВШЭ, на рынке труда просто не хватает вакансий для выпускников вузов и для людей со средним специальным образованием (СПО).

- Экономика не обновляется и не предлагает новых рабочих мест. Темп их создания очень низкий. Очень медленно развивается бизнес. Например, абсолютно сорвана программа президента о создании 25 млн новых высокотехнологических рабочих мест. Любым выпускникам в небольших и даже средних городах трудно найти работу. У нас в этом смысле скрытая безработица, - объясняет Абанкина.

Может, в университетах что-то подправить?

Другая важная проблема кроется в разрыве между тем, что дает образование, и тем, что нужно работодателям. Согласно опросу ВЦИОМ, проведенному в 2016 году, 91 % российских работодателей пеняют на нехватку у выпускников практических навыков, а 83 % оценивают уровень подготовки в вузах как средний и низкий.

Кстати говоря, эта проблема несоответствия между тем, что люди получают в стенах университета, и навыками, востребованными на рынке труда, актуальна не только для России, но и для таких стран, как Великобритания и США. В своей колонке для The Atlantic в прошлом году профессор экономики Пристонского университета Брайан Каплан пришел к выводу о том, что получение диплома часто превращается в способ убить время и бессмысленную погоню за оценками. От сессии до сессии студенты «живут весело», забывая то, чему научились, вместо того, чтобы учиться тому, что пригодится им в жестких условиях рынка труда.

И все же, как ни крути, пока сертификат о получении квалификации заменить диплом о высшем образовании в России не может. Система профессионального образования слишком слабо развита, непрозрачна и далеко не всегда отражает современные запросы работодателей.Университет остается важным мостиком между школой и работой – хорошее высшее образование как минимум закладывает основы и готовит человека к реалиям собеседований и горящих дедлайнов.

- Портал Superjob явно поспешил с отказом от графы «образование», - считает бывший руководитель Рособрнадзора Виктор Болотов. - Есть университеты, чей диплом ценился, ценится и будет цениться дальше. Выбирая между выпускниками региональных вузов и специалистами с дипломом физтеха, «Вышки», «Плехановки» или Финансового университета, работодатель, конечно, предпочтет последних.

По мнению Болотова, университеты и не должны готовить выпускника «под рынок труда» - они все равно не смогут поспевать за изменениями, так как получение образования растянуто на несколько лет. Их сила в другом:

- Рынок труда очень сильно меняется. Неслучайно во всем мире, в том числе в России, активно развиваются liberal arts – когда не столько готовят к работе по конкретной профессии, сколько делают ставку на общее развитие человека, на формирование общих навыков, которые пригодятся на любом месте работы. К ним, например, относятся критическое мышление и умение учиться. Хорошие университеты должны следить за мировыми трендами, тем, что сейчас востребовано, а не готовить выпускников так, как они готовили их 20 лет назад.

Чего на самом деле не хватает выпускникам

По словам Болотова, работодатели чаще всего жалуются на то, что выпускникам не хватает умения работать в команде, креативности, исполнительности и дисциплинированности, мотивации и инициативности.

Работодателю гораздо проще «довести до ума» выпускника, который развивал в себе вышеперечисленные универсальные навыки. Например, «выковать» из него очень востребованного в наши дни, но слишком «непрофильного» специалиста – менеджера по продажам.

Что нам будущее готовит

Но мало «подправить» что-то в университетах, не успевающих за рынком труда. Очень важно, чтобы были готовы меняться сами россияне, а работодатели шли им навстречу.

Как отмечают и Виктор Болотов, и Ирина Абанкина, пока в России не очень хорошо налажены связи между университетами и работодателями (особенно сложно в этом плане малому и среднему бизнесу), хотя подвижки в этом направлении есть.

- Как правило, работодатели ищут работников с очень конкретными компетенциями и хотят сразу встроить их в деятельность своей организации. Лучше всего, когда работодатели сами начинают работать со студентами – не только приглашать их к себе на практику, но и буквально включаться в образовательные программы, создавать базовые кафедры, отправлять своих экспертов, чтобы они могли рассказывать о требованиях, проводить мастер-классы, в том числе в интернете, - объясняет Абанкина.

Интересно, что, согласно исследованию компаний World Skills Russia и BCG российский рынок труда все же начнет модернизироваться. К 2025 году у нас может возникнуть нехватка 10,5 млн работников высшей квалификации. И дело не только в качестве образования. Большинство россиян перестают учиться, развивать и обновлять навыки после 25 лет, когда в их руках оказывается заветная «корочка». При этом главной ценностью среднего россиянина остается «стабильность», а главной «ролевой моделью успеха» - чиновник, а не готовый идти на риск бизнесмен. По опросу, проведенному порталом Career.ru, треть молодых специалистов мечтают о работе в госорганах.

Между тем в своем докладе «Будущее рынка труда» известная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers предрекает, что через 10 лет самым ценным качеством работника будет полная противоположность стремлению к стабильности, а именно умение маневрировать и подстраиваться под быстро меняющиеся условия.

В этих новых реалиях места хватит всем – и «технарям», и «гуманитариям». Ключевым будет не то, что написано в вашем дипломе или сертификате, а то, что вы умеете, а самыми ценными качествами будут умение адаптироваться и готовность непрерывно развиваться в течение всей жизни. Так что, вполне возможно, Superjob если и поторопился, то совсем на немного.