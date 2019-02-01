2019-02-01T15:17:47+03:00
Политика

Медведев рассказал, как катался на беспилотниках и «толкал в спину» госкомпании

Премьер озвучил астрономическую сумму, которую власти собираются вложить в развитие цифровых технологий
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии в рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии". Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАССПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии в рамках форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии". Фото Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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В ближайшие пять лет Россия собирается вложить в свое цифровое развитие больше 1 триллиона 800 миллиардов рублей (30 миллиардов долларов). Часть денег выделят из казны, часть привлекут из внебюджетных источников. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев на прошедшем в пятницу в Алма-Ате форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0».

- Год назад на этом форуме вы сказали: «Если хотите добиться успехов в цифровизации, готовьте деньги!», - напомнил Медведеву модератор дискуссии.

- Ну вот мы деньги и приготовили! - засмеялся Медведев.

- Мы стараемся менять управленческую среду. Напомню, что в составе нового правительства, которое было сформировано в прошлом году, мы создали министерство цифрового развития. Надеюсь, что это не просто перелицовка бывшего министерства связи, а изменение парадигмы развития этой сферы, то есть изменение идеологии. Посмотрим на результаты в самом ближайшем будущем.

Медведев также рассказал, что в ближайшие три года должны быть утверждены не менее 30 стратегий цифровой трансформации государственных корпораций.

- Я собирал госкомпании. Их просто приходилось толкать в спину, заставлять вкладывать деньги в НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), потому что подавляющая часть инноваций приобреталась за границей, так было проще. В настоящий момент все вкладываются в цифровое развитие - и компании с госучастием, и просто частные компании, - заявил Медведев.

Он напомнил, что стремительное развитие цифровых технологий называют «четвертой промышленной революцией».

- Очень быстрый прогресс. Например, я за год уже дважды прикатился на беспилотниках. У беспилотного автомобиля был руль, хотя бы есть, за что схватиться! А у беспилотного автобуса не было! Впечатляет, когда ты понимаешь, что нет водителя. К этому нужно привыкнуть, - поделился впечатлениями с участниками форума Медведев.

По итогам форума технопарки стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) заключили меморандум о сотрудничестве, скрепив его «цифровой подписью». В ближайшее время странам, входящим в Евразийский экономический союз (это Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия) предстоит принять дорожную карту по цифровизации.

Напоследок Медведев предложил создать в Алма-Ате «цифровой Давос».

- Никаких препятствий, а горы тут нисколько не хуже, чем в Альпах, - заметил Медведев, видимо, намекая на то, что в этом году организаторы форума в швейцарском Давосе отказывались приглашать на мероприятие некоторых российских олигархов, находящихся под санкциями Запада.

Кстати, после окончания официальных мероприятий в Алма-Ате (с цифрового форума Медведев отправился на заседание Евразийского межправительственного совета) премьер собирается покататься на горных лыжах на легендарном курорте Медео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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