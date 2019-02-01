Мало кто знает, что звезда фильмов «Пёрл-Харбор», «Авиатор», «Другой мир» и многих других — полиглот. Кейт Бекинсейл помимо родного английского говорит на французском, немецком и русском. 45-летняя звезда Голливуда учила языки в Оксфорде. На русском она читала Чехова, играла Нину в «Чайке» на театральных подмостках.

Языком она пользуется. Когда дает интервью на кинопремьерах в России с благодарностью рассказывает о своей первой учительнице Светлане Андреевой, которая стала для нее любимым преподавателем.

В своем Инстаграме Кейт опубликовала ролик, в котором разговаривает с русскоязычной модисткой. Женщина по имени Сильвия помогает ей ушить платье, выбранное для выхода в свет.

katebeckinsale Немножко подкоротить : Звезда Голливуда показала, как умеет говорить по-русски

«Немножко подкоротить», - говорит Бекинсейл с милым акцентом.

В комментарии актриса снова вспомнила про русскую учительницу, которая также говорила, что у нее пальцы пианистки.

Напомним, Кейт Бекинсейл была замужем за коллегой Майклом Шином, у них есть 20-летняя дочь Лили Мо, она тоже актриса, иногда снимается с мамой. Была женой режиссера "Другого мира" Лена Уайзмана, они расстались три года назад.

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