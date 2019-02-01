Устройте Италию на своей кухне!

Мы живем в очень интересное время, когда реально осуществить почти любую идею вплоть до смещения границ времени и пространства. Главное подключить толику фантазии. И в некоторых случаях (как, например, в данном) не полениться и дойти до ближайшего магазина "Дикси", чтобы прикупить необходимую провизию для вечеринки в итальянском духе.

- Вы верите, что из российских продуктов можно сотворить настоящие итальянские блюда и в заснеженной России почувствовать себя, как в солнечной Италии? - спросили мы шеф-повара кулинарной студии Аccademia del Gusto Марко Праццоли, который только что блестяще провел кулинарный мастер-класс "а-ля итальяно" для всех желающих. (Таких в морозный московский вечер набралось порядка 30 человек.)

- Я уже много лет так делаю, - с улыбкой ответил Марко, - поскольку довольно давно живу и работаю здесь, в вашей стране, но, конечно, нет-нет да и скучаю по родине. Могу с уверенностью сказать, что российские продукты стали намного лучше, а ассортимент их шире, чем, например, лет десять назад. И из них действительно можно приготовить много всего вкусного, в частности, с ощутимым "итальянским акцентом". Причем продукты для этого стало возможно купить на каждом углу, почти в любом магазине. Количество хороших поставщиков в России тоже заметно возросло.

Сегодня, например, мы использовали продукты из торговой сети "Дикси", в том числе ее собственных торговых марок. Вряд ли вы скажете, что у нас не получились домашние фетуччини со шпинатом и лососем в пикантном соусе. Или - филе-миньон со спаржей, помидорами черри и мини-картофелем. А миндальный торт с шоколадным ганашем и грушовым желе? Разве к нему есть нарекания? Даже элементарный салат из запеченной свеклы с козьим сыром - пальчики оближешь! А ведь задействованы были совершенно обычные продукты, которые, по счастью, во множестве лежат на магазинных полках.

Я как профессионал и представитель именно творческой профессии считаю, что обязательно нужно пробовать сочетать между собой разные сорта и продукты, на основе традиций создавать новые вкусовые сочетания, тестировать, насколько одно хорошо дополняет другое, экспериментировать: а как это блюдо "зазвучит" с этим ингредиентом, а как с тем? И добиться можно потрясающих эффектов. Кухня - это место творчества и полета души!

В самом деле, за пару часов плодотворных трудов на кухне "улететь" можно и в жаркую Мексику, и в промозглую Англию, и в пивную Баварию - куда пожелаем. Благодаря возможностям кулинарии и любви к ней россиян мир для нас становится безграничным.

Вместе с Марко и под его чутким руководством мы весь вечер путешествовали по его родной стране. Собственными руками замесили тесто для пасты, как это делают настоящие уважающие себя итальянцы, раскатали его в ленту сорокаметровой длины и нарезали широкой лапши. Попутно шеф раскрывал большие и маленькие секреты работы с мукой, мясом, специями и т.д. А мы пробовали продукты, из которых готовили. Всем участникам мастер-класса очень понравились оливковое масло и коробочка козьего сыра из "Дикси". Сошлись во мнении, что этот сыр имеет очень нежную текстуру и приятный вкус отменного молочного продукта, а масло, как будто только что отжали и привезли с итальянских плантаций.

...Марко пристрастился к таинству высокой кухни еще в детстве. У него не было шансов этого не сделать. Наш шеф-повар - из династии профессиональных шеф-поваров. Его мама и пять ее родных братьев работают в ресторанах Италии. Не удивительно, что первое блюдо будущий маэстро, как песню, исполнил в 13 лет.

Спел Марко и нам, и уже в буквальном смысле - под караоке одну из самых красивых композиций Эроса Рамазотти (который, к слову, тоже однажды был гостем этой столичной кулинарной студии). Потрясающая музыка, вкусные запахи от собственноручно приготовленных блюд, бесценная практическая информация (например, как из простой свеклы сделать исключительно полезное и изысканное лакомство), доброжелательная атмосфера - сделали мастер-класс (а он один из множества), подготовленный торговой сетью "Дикси" и Аccademia del Gusto, незабываемым.

Рецепты с вечеринки в стиле "итальяно"

1. Салат из запеченной свеклы, козьим сыром и яблочной пеной (расчет на одну персону)

Ингредиенты

• Свекла - 100 г

• Мягкий козий сыр - 40 г

• Латук - 5 г

• Орех пекан - 2 г

• Яблочный сок - 5 мл

• Оливковое масло - 60 мл

• Лецитин

• Соль, перец

Инструкция по приготовлению

Латук нарвать на небольшие части. Орех немного поломать.

Нагреть духовку до 200 градусов. Положить свеклу в неглубокую посуду и влить туда оливковое масло. Покатать клубни в нем, чтобы свекла покрылась маслом со всех сторон, завернуть корнеплод в фольгу и положить в противень. Запекать не менее 1,5 часов, пока свекла не станет легко протыкаться вилкой. Когда овощ остынет, почистить его и нарезать крупными кусочками (см по 2 в ширину).

В яблочный сок добавить лецитин и взбивать смесь блендером до образования плотной пены.

выложить все ингредиенты на тарелку, посолить, поперчить, сбрызнуть маслом.

2. Фетуччини со шпинатом и лососем в пикантном соусе

Ингредиенты (на 4 персоны)

• Фетуччини - 400 г

• Филе лосося - 400 г

• Шафран

• Сливки 33% - 100 г

• Соус "Биск" (морковь, сельдерей, лук, креветки, коньяк, вода) - 100 г

• Лук-шалот - 40 г

• Икра красная - 10 г

• Шпинат-мини - 50 г

• Чеснок - 3 зубчика

• Оливковое масло

• Соль, перец

Инструкция по приготовлению

Приготовить тесто для пасты: на 100г муки крупного помола 1 среднее яйцо и шафран. Замесить тесто и на 30 минут убрать в холодильник.

Филе рыбы мелко нарезать кубиками (2Х2). Лук-шалот мелко порубить и обжарить на оливковом масле, добавить лосось и обжаривать еще 2-3 минуты.

Добавить соус "Биск" и все остальные ингредиенты.

Отварить фетуччини в подсоленной воде. Соединить готовую пасту с соусом, перемешать, выложить на тарелку.

3. Филе-миньон со спаржей, помидорами черри и мини-картофелем

Ингредиенты (на 1 персону)

• Вырезка говяжья - 150 г

• Спаржа зеленая - 40 г

• Картофель-мини - 40 г

• Помидоры черри - 60 г

• Соус демиглас - 20 г

• Розмарин - 1 г

• Оливковое масло Eхtra Virgin

• Соль, перец

Инструкция по приготовлению

Вырезку почистить и нарезать порционно.

Картофель промыть и отварить до полуготовности. Затем выложить на противень, посолить, поперчить, добавить розмарин и масло. Поместить в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. За 7 минут до приготовления добавить на противень помидоры черри.

Спаржу нарезать и отварить.

Мясо обжарить на рифленой сковородке в течение 8 минут. Выложить все ингредиенты на тарелку и полить соусом демиглас.

4. Миндальный торт с шоколадным ганашем и грушевым желе

Ингредиенты (на 12 персон)

• Миндальная мука - 250 г

Яйцо - 5 шт

• Сахарный песок - 100 г

• Цедра лимона и апельсина - 5г

• Соль/корица - щепотка

• Пюре груши - 500 г

• Желатин - 15 г

• Шоколад 70% - 150 г

• Сливки 33% - 200 мл

• Мята - 30 г

Инструкция по приготовлению

Замесить тесто: смешать миндальную муку, яйцо, сахарный песок, цедру и специи.

Пюре грушевое прогреть, добавить растворенный желатин и перемешать. Получившуюся массу вылить на готовый пирог и поставить его в холодильник до застывания.

Шоколад растопить на водяной бане, добавить сливки и перемешать. Переложить массу в кондитерский мешок и убрать в холодильник.

Нарезать пирог на порции и украсить муссом из шоколада и мятой.