Канадская авиакомпания будет требовать с дебошира 200 тысяч долларов

Теперь компания WestJet должна будет компенсировать ущерб пассажирам. Предположительно, на это уйдет более 200 тыс. долларов. Скорее всего, авиаперевозчик попробует взыскать их через суд с нарушителя.

Инцидент произошел в первые дни нового года. 44-летний британец Дэвид Янг улетал домой из Калгари. В Канаду он приезжал навестить мать. Из материалов судебного дела следует, что он полтора года был «в завязке», но в аэропорту не выдержал и «выпил шесть порций некоего крепкого напитка».

На борту Янг начал вести себя неадекватно. По свидетельству очевидцев, во время взлета он пытался пройти в туалет, проявлял агрессию по отношению к стюардессам и пассажирам. Куролесил он долго и успокоить его не могли.

Через час после взлета командир принял решение вернуться в Калгари. Там самолет некоторое время кружил над аэропортом – он выработал 9 тонн топлива для безопасной посадки. После приземления Дэвида Янга сразу арестовали и поместили в изолятор временного содержания. За решеткой он провел неделю, а затем вышел на свободу под залог.

На процессе Янг признал свою вину и принес извинения авиакомпании и пассажирам. Тем не менее, суд канадской провинции Альберт решил примерно наказать его за «абсолютно омерзительное» поведение и «показать обществу, что будет с тем, кто нарушит закон подобным образом». По решению суда британец должен выплатить авиакомпании 21 тыс. канадских долларов. В рублях это больше 1 миллиона.

Не исключено, что оплатить придется также издержки авиакомпании. А по словам адвоката британца, его подзащитному, скорее всего, въезд в Канаду отныне закрыт.

В России по инициативе Аэрофлота с июня введены «чёрные списки», которые дают право отказывать дебоширам в перевозке. Восьми гражданам вход на борт Аэрофлота уже закрыт на год.

В отношении тех, кому распоряжения экипажа не указ, а «черный список», или штраф не пугают, Аэрофлот просит разрешить экипажу применять специальные средства сдерживания. Сейчас соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме. Скорее всего, он будет принят в ближайшее время, так как агрессивное поведение на борту самолёта требует принятия незамедлительных мер по его пресечению, поскольку оно угрожает жизни других людей и безопасности полёта.

Перечень средств сдерживания и правила их применения должен установить кабмин.