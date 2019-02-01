2019-02-01T17:32:42+03:00
Телевизор

Ощущение счастья измерят в баллах

Участники нового телешоу будут оценивать удовольствие от развлечений с научной точки зрения
Антонина ВЕТКИНА
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Вообще-то без всяких приборов очевидно, что ведущие шоу "Я твое счастье" счастливы необыкновенноВообще-то без всяких приборов очевидно, что ведущие шоу "Я твое счастье" счастливы необыкновенноФото: телеканал «Пятница»
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Счастье не измерить, говорите? Ведущие нового шоу «Я твое счастье» на «Пятнице!» попробуют опровергнуть старую аксиому. Мика и Даша влюблены друг в друга. Они будут встречаться на свиданиях и предаваться разнообразным удовольствиям: проведут день в спа-салоне, посетят ипподром, прокатятся на воздушном шаре и др. А потом измерят свои ощущения с помощью прибора, которого они прозвали Германом. Это особый шлем, способный фиксировать активность мозга в разных его зонах.

- Когда человек испытывает радость, миллионы нейронов в голове начинают сталкиваться и менять электрическую активность. Прибор фиксирует это изменение, анализирует его и выдает результат по шкале от 1 до 100, - объясняют на «Пятнице!». - Таким образом, впервые стало возможно определить индекс счастья от каждого развлечения. А также узнать, как активировать гормоны счастья.

Даша от Германа в восторге:

- Я никогда не думала, что такое возможно. Результаты бывают настолько неожиданными, что теряешь дар речи.

У Мики более практический подход:

- Я, наконец, понял, чего хотят девушки. И радует, что не всегда это требует больших вложений. Достаточно приложить немного фантазии, и самые обычные вещи начинают играть яркими красками.

Что же это за Герман такой? По сути, модернизированный аппарат для снятия ЭЭГ (электроэнцефалограммы).

- Методы ЭЭГ позволяют проводить измерение функциональных состояний мозга путем регистрации его биоэлектрической активности, в котором объектом анализа является закономерно распределенная суммарная электрическая активность, - объясняет специалист в области когнитивной психологии Анна Чертова. - Оценка качества и соотношения такой активности в различных областях может дать представление о функциональных состояниях мозга и его отдельных частей. При анализе данных используются модели, позволяющие соотнести функциональное состояние мозга с различными состояниями человека. Это справедливо и для эмоциональных состояний. Выбранная модель анализа данных позволяет оценивать изменения эмоционального состояния в процессе переживания впечатления.

«Я твое счастье». «Пятница!». По понедельникам с 4 февраля/18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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