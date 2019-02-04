2019-02-02T01:35:19+03:00
Общество

В рамках проекта NIVEA «Голосуй за свой каток!» открылось 15 обновленных ледовых площадок

В пятом зимнем сезоне Всероссийского благотворительного конкурса «Голосуй за свой каток!» бренд NIVEA восстановил три ледовые площадки. На этот раз новую жизнь получили дворовые территории в Самаре, Хабаровске и Нелидово Тверской области
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Конкурс «Голосуй за свой каток», объединивший людей из самых разных уголков России, дарит вторую жизнь старым дворовым «коробкам», ставшим непригодными для активного семейного отдыха и занятий зимними видами спорта. В праздничных открытиях площадок приняли участие несколько тысяч жителей.

Принять участие в конкурсе мог любой житель России. Для этого нужно было зарегистрировать заявку на ремонт определенного катка или проголосовать за любую из площадок на сайте www.nivea.ru/katki. За пять лет существования благотворительный конкурс «Голосуй за свой каток!» приобрел большую популярность. В 2014 году организаторы получили всего 61 заявку на ремонт катков, а в 2018 году было получено 338 таких заявок. За пять лет интерес к проекту повысился почти в 6 раз.

По итогам голосования участников и экспертного жюри площадка в Нелидово Тверской области набрала 9074 голоса, в Самаре – 8193 голоса, а каток в Хабаровске получил 1328 голосов. Активная позиция, сплоченность и оригинальный подход к написанию заявок помогли жителям обратить всеобщее внимание на их любимые территории отдыха.

Открытие нового катка в Хабаровске.

Открытие нового катка в Хабаровске.

«Благодаря проекту «Голосуй за свой каток!», у нас есть возможность сделать жизнь окружающих людей лучше. В этом году, несмотря на то, что погода подготовила нам множество испытаний, мы все же смогли подарить Самаре, Нелидово и Хабаровску прекрасные площадки для семейного активного отдыха. Мы с нетерпением ждем нового сезона благотворительного конкурса! В следующем году атмосфера семейного праздника на новых катках будет такой же сказочной и теплой», – отметил генеральный директор NIVEA в России Петр Млатечек.

Социальный проект поддерживают и всемирно известные спортсмены. Например, в пятом юбилейном сезоне специальным гостем праздника NIVEA стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, который провел детский мастер-класс в Самаре и Хабаровске. На открытиях прошлых лет успели побывать фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также актеры сериала «Молодежка» Владислав Канопка и Иван Жвакин.

Традиционно каждый год открытие катков становится громким событием. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, фотоконкурсы, мастер-классы и, конечно же, не забыли про подарки.

В городе Нелидово Тверской области благодаря Nivea появилась прекрасная площадка для семейного активного отдыха.

В городе Нелидово Тверской области благодаря Nivea появилась прекрасная площадка для семейного активного отдыха.

В этом году в рамках благотворительного конкурса бренд NIVEA впервые начал сотрудничать с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». Организаторы не только пригласили представителей фонда и его подопечных на праздник, обеспечив все условия для комфортного отдыха, но и сделали уникальные и так необходимые подарки региональным отделениям организации. «Когда основные органы чувств – слух и зрение – недоступны, остается не так много способов для общения с миром и его познания. И тактильный – один из главных для слепоглухих людей, поэтому их кожа и руки нуждаются в особенном уходе. А NIVEA – это как раз про заботу. Не только о коже и здоровье, но и о семьях, их благополучии, о людях. В том числе – и о людях с ограниченными возможностями», – отметила Полина Пономаренко, лидер проекта «Голосуй за свой каток!».

Реставрация катков происходила в несколько этапов: от разработки технического проекта и согласования с представителями местных организаций до строительно-монтажных работ и устройства ледового покрытия. Кроме того, в качестве бонуса организаторы также подарили жителям города футбольные ворота и искусственные газоны для летней эксплуатации, чтобы спортивные команды могли проводить занятия и различные соревнования.

Активность и неравнодушие людей уже помогли возродить площадки в 15 городах. Катки появились в Солнечногорске-7, Омске, поселке Мелиоративный (Республика Карелия), Костомукше, Братске, Костроме, Улан-Удэ, Уфе и в Нижнем Тагиле. В 2017 году лидерами акции стали Великие Луки, Новосибирск и Тольятти, а в конце 2018 – в Самаре, Нелидово и Хабаровске.

Алексей Ягудин провел детский мастер-класс в Самаре.

Алексей Ягудин провел детский мастер-класс в Самаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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