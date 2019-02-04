В рамках проекта NIVEA «Голосуй за свой каток!» открылось 15 обновленных ледовых площадок
Конкурс «Голосуй за свой каток», объединивший людей из самых разных уголков России, дарит вторую жизнь старым дворовым «коробкам», ставшим непригодными для активного семейного отдыха и занятий зимними видами спорта. В праздничных открытиях площадок приняли участие несколько тысяч жителей.
Принять участие в конкурсе мог любой житель России. Для этого нужно было зарегистрировать заявку на ремонт определенного катка или проголосовать за любую из площадок на сайте www.nivea.ru/katki. За пять лет существования благотворительный конкурс «Голосуй за свой каток!» приобрел большую популярность. В 2014 году организаторы получили всего 61 заявку на ремонт катков, а в 2018 году было получено 338 таких заявок. За пять лет интерес к проекту повысился почти в 6 раз.
По итогам голосования участников и экспертного жюри площадка в Нелидово Тверской области набрала 9074 голоса, в Самаре – 8193 голоса, а каток в Хабаровске получил 1328 голосов. Активная позиция, сплоченность и оригинальный подход к написанию заявок помогли жителям обратить всеобщее внимание на их любимые территории отдыха.
Открытие нового катка в Хабаровске.
«Благодаря проекту «Голосуй за свой каток!», у нас есть возможность сделать жизнь окружающих людей лучше. В этом году, несмотря на то, что погода подготовила нам множество испытаний, мы все же смогли подарить Самаре, Нелидово и Хабаровску прекрасные площадки для семейного активного отдыха. Мы с нетерпением ждем нового сезона благотворительного конкурса! В следующем году атмосфера семейного праздника на новых катках будет такой же сказочной и теплой», – отметил генеральный директор NIVEA в России Петр Млатечек.
Социальный проект поддерживают и всемирно известные спортсмены. Например, в пятом юбилейном сезоне специальным гостем праздника NIVEA стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, который провел детский мастер-класс в Самаре и Хабаровске. На открытиях прошлых лет успели побывать фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов, а также актеры сериала «Молодежка» Владислав Канопка и Иван Жвакин.
Традиционно каждый год открытие катков становится громким событием. В этом году организаторы подготовили насыщенную программу: спортивные соревнования, фотоконкурсы, мастер-классы и, конечно же, не забыли про подарки.
В городе Нелидово Тверской области благодаря Nivea появилась прекрасная площадка для семейного активного отдыха.
В этом году в рамках благотворительного конкурса бренд NIVEA впервые начал сотрудничать с Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». Организаторы не только пригласили представителей фонда и его подопечных на праздник, обеспечив все условия для комфортного отдыха, но и сделали уникальные и так необходимые подарки региональным отделениям организации. «Когда основные органы чувств – слух и зрение – недоступны, остается не так много способов для общения с миром и его познания. И тактильный – один из главных для слепоглухих людей, поэтому их кожа и руки нуждаются в особенном уходе. А NIVEA – это как раз про заботу. Не только о коже и здоровье, но и о семьях, их благополучии, о людях. В том числе – и о людях с ограниченными возможностями», – отметила Полина Пономаренко, лидер проекта «Голосуй за свой каток!».
Реставрация катков происходила в несколько этапов: от разработки технического проекта и согласования с представителями местных организаций до строительно-монтажных работ и устройства ледового покрытия. Кроме того, в качестве бонуса организаторы также подарили жителям города футбольные ворота и искусственные газоны для летней эксплуатации, чтобы спортивные команды могли проводить занятия и различные соревнования.
Активность и неравнодушие людей уже помогли возродить площадки в 15 городах. Катки появились в Солнечногорске-7, Омске, поселке Мелиоративный (Республика Карелия), Костомукше, Братске, Костроме, Улан-Удэ, Уфе и в Нижнем Тагиле. В 2017 году лидерами акции стали Великие Луки, Новосибирск и Тольятти, а в конце 2018 – в Самаре, Нелидово и Хабаровске.
Алексей Ягудин провел детский мастер-класс в Самаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU