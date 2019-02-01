Оппозиция в Каракасе: Москву и Пекин устраивает смена власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо решил выступить мировым посредником. Он готов примирить страны-сторонники и страны-противники правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Гуаидо направил официальные обращения в Москву и Пекин о налаживании контактов между государствами.

- Что больше всего устраивает Россию и Китай, так это стабильность и смена правительства в Венесуэле, - сказал в интервью Reuters оппозиционер. - Мадуро не защищает Венесуэлу, он не защищает ничьи инвестиции, он не очень выгоден Москве и Пекину.

В Кремле в свою очередь продолжают настаивать, что о признании Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы речь не идет.

- Господин Гуаидо является спикером парламента, он для нас не является главой государства, мы не признаем этот его статус. Главой государства является господин Мадуро. Он и его правительство являются нашими партнерами в Венесуэле, - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заметил, что в Кремле пока не получали никаких посланий от главы Национальной ассамблеи Венесуэлы, и если они поступят, то будут рассмотрены. При этом Песков добавил, что не знает о переговорах о возможной продажи венесуэльского золота России, напомнив, что любые торговые операции «это суверенное решение, суверенное право» государства.

- Громкие заявления и обещания господина Гуаидо не имеют никакой основы. Это чистый популизм, с помощью которого американский ставленник вводит в заблуждение народ Венесуэлы и пытается манипулировать мнением мировой общественности, - заявил депутат Госдумы Сергей Железняк. - Гуаидо, избегая прямого диалога с действующим президентом, щедро раздает ничем не подкрепленные обещания венесуэльцам и другим странам. Такая безответственная позиция говорит о том, что Гуаидо опирается на внешние силы, которые диктуют ему тактику поведения.

- В Венесуэле есть законный президент, и мы уважая законное право не можем говорить в критериях выгодно-не выгодно. Мы признаем Николаса Мадуро. А Хуан Гуаидо делает такие заявления потому, что не все международное сообщество его поддержало. Среди тех, кто его не поддержал находятся страны, которые определяют состояние международной политики — это Россия и Китай. Даже не ему, а США было бы выгодно, если бы ту провокацию, которую устроили в Венесуэле Штаты, поддержала и Россия. Тогда бы все вопросы быстро для них решились, - уверен эксперт Российского института стратегических исследований Игорь Пшеничников.

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