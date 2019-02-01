Владимир Колокольцев инспектирует подразделения на своей малой родине

В пятницу министр МВД России Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область.

"Глава ведомства встретился в личным составом и провел оперативное совещание с офицерами регионального Управления МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689571" frameborder="0"></iframe> Владимир Колокольцев провел совещание в УМВД России по Пензенской области и наградил отличившихся.

На встрече министр подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по профилактике и раскрытию преступлений против собственности, противодействию уличной преступности и пресечению коррупционных правонарушений.

В завершение мероприятия Колокольцев вручил ведомственные награды ветеранам органов внутренних дел Пензенской области.

Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область

«Среди награжденных – полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016-2017 годах возглавлял полицию Пензы. В 2014 году он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника», - отметила Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689570" frameborder="0"></iframe> Алексей Зотов рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника.

После награждения глава МДВ России сфотографировался с земляками на добрую память.

Напомним, Владимир Колокольцев родился в городе Нижний Ломов Пензенской области в семье рабочего. Именно отсюда в 1979 году он был призван в пограничные войсках. После службы на границе СССР и Афганистана будущий министр связал свою жизнь с правоохранительными органами.