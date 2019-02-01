2019-02-01T18:55:02+03:00
Общество

Владимир Колокольцев инспектирует подразделения на своей малой родине

Министр провел совещание в УМВД России по Пензенской области и наградил отличившихся [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
Поделиться:
В завершение мероприятия Колокольцев вручил ведомственные наградыВ завершение мероприятия Колокольцев вручил ведомственные награды
Изменить размер текста:

В пятницу министр МВД России Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область.

"Глава ведомства встретился в личным составом и провел оперативное совещание с офицерами регионального Управления МВД России", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владимир Колокольцев провел совещание в УМВД России по Пензенской области и наградил отличившихся.

На встрече министр подчеркнул необходимость повышения эффективности работы по профилактике и раскрытию преступлений против собственности, противодействию уличной преступности и пресечению коррупционных правонарушений.

В завершение мероприятия Колокольцев вручил ведомственные награды ветеранам органов внутренних дел Пензенской области.

Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область

Владимир Колокольцев прибыл с рабочим визитом в Пензенскую область

«Среди награжденных – полковник полиции в отставке Алексей Зотов, который в 2016-2017 годах возглавлял полицию Пензы. В 2014 году он стал известен на всю страну после того, как, рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника», - отметила Ирина Волк.

Алексей Зотов рискуя жизнью, спас молодую женщину от вооруженного пистолетом и гранатой преступника.

После награждения глава МДВ России сфотографировался с земляками на добрую память.

Напомним, Владимир Колокольцев родился в городе Нижний Ломов Пензенской области в семье рабочего. Именно отсюда в 1979 году он был призван в пограничные войсках. После службы на границе СССР и Афганистана будущий министр связал свою жизнь с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр БОЙКО

 
Читайте также
Новости 24
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг
Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
Госдума: если США собираются выходить из договоренностей, Москве нельзя впадать в гонку вооружений
Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов
Украина оценила ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Родители все чаще ищут увлечения для детей в интернете
В Подмосковье можно рассчитать плат у за вывоз мусора в режиме онлайн
Суд в Москве арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых»
В ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира
Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД
"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений": В Совфеде отреагировали на выход США из ДРСМД
Трамп: хорошие отношения США и РФ - «фантастически хорошая вещь» для обеих стран и всего мира
Трамп: США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью
Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты
Эксперт: «Руководство Apple вняло голосу разума»
Книга с произведениями Довлатова пополнила список запрещенных на Украине изданий
Сенатор Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной раду
Сенатор Кори Букер объявил о намерении баллотироваться в президенты США