Власти Канады отказались обвинять Путина

Украинская община Канады развлекает себя петициями. Некто Роман Грубый из Оттавы создал проект петиции, в которой обвинил российского лидера во вторжении на Украину, агрессии против Грузии, Чечни и Сирии и потребовал передать его Гаагскому суду. А канадский политик Джеймс Безан поддержал эту петицию. Плюс еще одну, в которой Путина обвиняют в авторитаризме, вторжении в выборы президента США и европейские парламентские выборы, а также в том, что был сбит малайзийский «Боинг», в убийстве российских журналистов и - держитесь крепче - в бомбежках Крыма.

Нет, все-таки зря в Канаде узаконили марихуану…

По канадским законам, любая петиция должна набрать не менее 500 голосов, чтобы правительство на нее отреагировало. В стране живет более миллиона украинцев, так что петиции, конечно, набрали свои голоса. И вот власть отреагировала. Выразив обеспокоенность «российскими действиями», она, однако, проигнорировала требование «признать Владимира Путина военным преступником», и уж тем более «передать Гаагскому суду».

Джеймс Безан - член палаты общин, представляющий провинцию Манитоба, густонаселенную украинцами. Он являлся секретарем Канадско-украинской парламентской группы дружбы, в рамках работы которой постоянно поливал грязью Россию по любому поводу. В связи с чем (возможно) и был удостоин высшей награды Украины - Ордена Ярослава Мудрого.

Кстати, украинцы в Манитобе и соседней провинции Альберта в изрядном количестве появились в начале ХХ века неслучайно. В Первую мировую войну Канада сослала тысячи своих граждан украинского происхождения в неотапливаемые бараки в эти очень холодные края, где они заболевали и умирали. Это было сделано в связи с тем, что многие западные украинцы обладали паспортами Австро-Венгрии, с которой велась война. Их дома и бизнесы отобрали, самих заключили в лагеря. Но об этом почему-то в Канаде не говорят и Безан никаких дней памяти жертв репрессий не устанавливает…

Безан - в списке 12 канадских политиков, которым запрещен въезд в Россию. Наряду с ним - министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, канадка украинского происхождения, выступающая с вечными нападками на нашу страну.

Торонто.