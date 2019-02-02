2019-02-02T08:47:30+03:00
Умные вещи

«Яндекс.Музыка» к Дню Сурка выяснила, какие песни россияне слушают бесконечно

Оказывается, чаще всего пользователи ставят на повтор «Морской шум», а рекорд принадлежит девушке, которая слушала одну и ту же песню Бузовой почти 2000 раз подряд [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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«Яндекс.Музыка» учитывала повторения одного и того же трека за последние 12 месяцев«Яндекс.Музыка» учитывала повторения одного и того же трека за последние 12 месяцевФото: Яндекс
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Сервис «Яндекс.Музыка» к Дню Сурка провели своеобразное исследование и выяснили, какие песни пользователи могут слушать бесконечно. Оказалось, что чаще всего люди ставят на повтор запись «Морской шум» – то есть, просто звуки морских волн.

50 самых повторяющихся треков 2018 года «Яндекс.Музыка» собрала в отдельный плейлист «На репите».

Причем, как определили аналитики популярного сервиса, в разных регионах России пользователи слушают «по кругу» разные композиции. Например, жители Казани чаще всего проигрывали на повторе четырехсекундный трек Napalm Death «You Suffer», в петербуржцы – песню Монеточки «Каждый раз».

Монеточка - Каждыи раз / Unofficial.Это не официальный клип, а видео-настроение на песню "Каждый раз", которое я сняла, когда отдыхала на даче.

В Новосибирске чаще всего на повторе слушали песню «Мокрые кроссы» Тимы Белорусских, а в Екатеринбурге – «Ночь» Нюши.

NYUSHA / НЮША - Ночь (Official Video).NYUSHA всегда удивляет нас своими проникновенными текстами и запоминающимися музыкальными акцентами. И новый романтичный сингл Ночь не исключение

А вот абсолютный рекорд по бесконечному проигрыванию одной и той же песни стала девушка из Северодвинска, которая включала «Мои люди со мной» Ольги Бузовой 1 906 раз подряд.

Ольга Бузова - МОИ ЛЮДИ ВСЕГДА СО МНОЙ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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