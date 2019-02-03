Лион - ПСЖ 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 23 тура чемпионата Франции по футболу

Лидирующий в чемпионате Франции по футболу "Пари Сен-Жермен" на 10 очков опережает ближайшего конкурента, имея 3 игры в запасе. "Лион" отстает на 16 балллов от грозного соперника и пока что третий в Лиге 1. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Лион - ПСЖ 3 февраля 2019.

Статистика личных встреч Лион - ПСЖ 3 февраля 2019

79 раз команды играли между собой в чемпионатах Франции. 31 победа у "ПСЖ", 24 - у "Лиона", 24 поединка завершились вничью. А в поединке первого круга 7 октября 2018 года "ПСЖ" на своем поле разгромил лионцев со счетом 5:0.

Прогнозы на матч Лион - ПСЖ 3 февраля 2019

Парижане - безусловный фаворит игры в Лионе.

Трансляция матча Лион - ПСЖ 3 февраля 2019

Трансляция матча Лион - ПСЖ 3 февраля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч Футбол 1 с 23:00 по московскому времени.