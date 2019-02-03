Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019: прямая онлайн-трансляция матча 25 тура чемпионата Англии по футболу

Футболисты "Манчестер Сити" долгое время невероятно уверенно лидировали в чемпионате Англии по футболу. Однако же затем сдали пост "Ливерпулю". И чтобы нагнать ушедших вперед конкурентов, нужны победы. В том числе и над лондонски "Арсеналом". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019.

Статистика личных встреч Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019

В матче первого круга 12 августа 2018 года "Манчестер Сити" в Лондоне на "Эмирейтс" одержал победу со счетом 2:0 над "канонирами". Всего же команды на данный момент провели между собой 167 матчей. 42 победы у "Манчестер Сити", 83 - у "Арсенала", а остальные 42 поединка завершились вничью.

Прогнозы на матч Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019

"Манчестер Сити" - фаворит этого поединка.

Трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019

Трансляция матча Манчестер Сити - Арсенал 3 февраля 2019 года состоится в прямом эфире на канале Матч ТВ с 19:30 по московскому времени.