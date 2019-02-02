Благодаря дублю Гонсало Игуаина "Челси" разгромил "Хаддерсфилд" 5:0

Футболисты лондонского "Челси" одержали разгромную победу со счетом 5:0 в матче 25 тура чемпионата Англии по футболу против клуба "Хаддерсфилд Таун". Поединок прошел в Лондоне и стал звездным часом аргентинского новичка "аристократов" Гонсало Игуаина.

На 16-й минуте поединка южноамериканец открыл счет в матче, забив свой первый гол за новый клуб. Не так давно Гонсало переехал в Лондон из "Милана". На последней минуте первого тайма полузащитник "Челси" Эден Азар с пенальти удвоил преимущество хозяев поля.

Эти же два футболиста с промежутком в две минуты забили по голу в середине второго тайма. На 66-й минуте отличился бельгиец Азар, а на 69-й аргентинец Игуаин. Ну а на 86-й минуте защитник "Челси" Давид Луис поставил точку в матче, забив пятый гол в этой встрече.

Благодаря этой победе лондонский "Челси" теперь идет на 4 месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. У них 50 очков после 25 сыгранных встреч. Однако же буквально завтра их может нагнать "Арсенал", который играет против "Манчестер Сити". "Хаддерсфилд" же с 11 очками идет на последнем, 20 месте в чемпионате Англии. У него 12 очков отставания от спасительной зоны невылета из Премьер-Лиги.

Через неделю, 10 февраля, "Челси" сыграет в гостях против "Манчестер Сити". А вот "Хаддерсфилд" 9 числа примет дома лондонский "Арсенал".