Теннисисты сборной России вышли в основной раунд Кубка Дэвиса, победив Швейцарию

В субботу, 2 февраля, теннисисты сборной России добыли важную победу в матче квалификационного раунда Кубка Дэвиса против команды Швейцарии. В обновленном турнире новая формула и благодаря победе в первой же игре наши получали бы шанс сразу же пробиться в основную сетку соревнований. И наши это сделали!

Карен Хачанов в четвертом поединке этого матча одержал победу над швейцарцем Хенри Лааксоненом. Итог поединка - 6:7 (2:7), 7:6 (8:6), 6:4 в пользу российского теннисиста. И после этой победы россиянина счет в поединке стал 3:1 в пользу сборной России и наши досрочно взяли верх в этом поединке.

Ранее Даниил Медведев обыграл Лааксонена со счётом 7:6 (10:8), 6:7 (6:8), 6:2. Хачанов обыграл Марка-Андреа Хюслера 6:3, 7:5. А вот в парной встрече наши Евгений Донской и Андрей Рублев проиграли 6:4, 3:6, 6:7. Но Хачанов одержал победу и вывел сборную России в основной раунд Кубка Дэвиса.

В обновленном турнире в ноябре сыграют 18 сборных. 4 - это полуфиналисты Кубка Дэвиса прошлого года. В этот квартет входят Хорватия, Франция, Испания и США. Две сборные, которые получили "уайлд-карт" - Аргентина с Великобританией. Остальные 12 сборных - победители квалификационных матчей.

Россия дважды выигрывала в этом турнире - в 2002 и 2006 годах. Действующие победители турнира - команда Хорватии.