Бармен московского паба задержан за убийство клиента во время драки

В ночь на субботу на Земляном валу открывали новый паб крупной сети Harat’s Irish Pub. Отмечали громко, красиво, с танцами и крепкими напитками. Ближе к утру, когда большинство гостей разъехались по домам, в баре оставалось совсем немного клиентов. Один из них, как сообщили очевидцы, явно не был настроен уходить.

- Мужчина был серьезно пьян, - рассказал «КП» один из сотрудников паба. - Ему отказались наливать. Тогда он попытался перелезть через бар, чтобы налить себе из бутылки, которая ему понравилась.

Бармен, естественно, был против. Мужчины сцепились, начали драться. Через несколько минут бармен заметил, что лежащий на полу оппонент уже не дышит. Кинулись вызывать скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали: увы, клиент мертв. Приехавшие полицейские задержали бармена. Ивану Шубину 26 лет.

- В настоящее время задержанный доставлен в отдел, где с ним проводятся следственные действия, - сообщают в Следственном комитете по Москве. - В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Бармену Ивану Шубину 26 летФото: СОЦСЕТИ

Погибшему мужчине было 28 лет. По словам знакомых, москвич Руслан Консепсьон-Белошицкий занимался продажей IT-технологий, у него была небольшая собственная фирма.

Источник в правоохранительных органах заявил, что причину смерти будут устанавливать судмедэксперты. Предварительно на теле погибшего обнаружили многочисленные синяки и ссадины, в том числе на голове.

- Я бы не сказал, что у Вани взрывной характер, не припомню, чтоб он когда-либо дрался с клиентами, - рассказал «КП» один из барменов Harat’s Irish Pub. - Если бы за ним замечалось такое поведение, он был бы давно уволен. Я считаю, что случившееся - несчастный случай. Он никого не хотел убивать.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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