2019-02-03T07:36:37+03:00
Спорт

"Тампа Бэй" победила 3:2 "Рейнджерс", Никита Кучеров набрал 80-е очко в сезоне

Россиянин продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Никита Кучеров помог своему клубу одержать гостевую победу в матче регулярного первенства НХЛ.Никита Кучеров помог своему клубу одержать гостевую победу в матче регулярного первенства НХЛ.Фото: REUTERS
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В матче регулярного первенства Национальной Хоккейной Лиги "Тампа Бэй" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостевой поединке со счетом 3:2. И россиянин Никита Кучеров отметился голевой передачей в победном голе Стивена Стэмкоса. Для русского лидера "Тампы" это - 80-е очко в нынешнем сезоне и форвард продолжает лидировать в бомбардирской гонке - 22 шайбы и 58 голевых передач на партнеров.

У "Тампы" шайбы забросили Янни Гурд (6), Эрик Чернак (24) и Стивен Стэмкос (28). После того, как счет стал 3:0 в пользу гостей хозяева все-таки отыграли две шайбы - у "Рейнджерс" отличились Матс Цуккарелло (36) и Кевин Хейз (46).

Никита Кучеров провел на льду 19 минут игрового времени, сделал 1 бросок и 2 силовых приема. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел матч в запасе. А игроки "Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников не отметились результативными действиями на льду в этой игре.

К слову, Никита Кучеров установил клубный рекорд. В матчах регулярного первенства еще никто не доходил до отметки в 80 очков за 52 игры. До этого лишь Венсан Лекавалье в сезоне 2006/2007 набрал за 60 игр такое же количество зачетных баллов. И лидерство Кучерова в гонке бомбардиров довольно надежно - Патрик Кейн из "Чикаго" отстает от него на 4 очка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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