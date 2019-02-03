2019-02-03T14:37:14+03:00
Общество

Журналист «Комсомолки» официально признан... «сказочником»!

Новелла Александра Гамова «Однажды на зимовье» («Чудеса на фоне вьюги») вошла в «Энциклопедию Сказок Родных Городов», а видео по ней снято с использованием гранта Президента Российской Федерации [видео]
Сергей ФЕОКТИСТОВ
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Для Александра Гамова видеосюжет на YouTube-канале "ЧИТАЛКИН" стал полной неожиданностьюДля Александра Гамова видеосюжет на YouTube-канале "ЧИТАЛКИН" стал полной неожиданностьюФото: Андрей МИНАЕВ
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...Это видео можно прямо сейчас посмотреть на популярном YouTube-канале "ЧИТАЛКИН". В самом низу экрана - надпись: «Однажды на зимовье. Чудеса на фоне вьюги». Александр Гамов. Читает Олег Чумаков».

В кадре - мальчик лет десяти, в руках у него - книжка журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова «Где-то звенит капель... Очерки, рассказы, новеллы, повесть». (Оренбург, Печатный дом «Димур», 2011 г.) Внимание юного читателя привлекла подборка новелл «Мой оренбургский календарь». (А, может, взрослые посоветовали?) И Олег Чумаков - почти без запинки, с выражением - читает на камеру самую первую новеллу, посвященную зиме...

О происхождении этого видеосюжета мы узнаем из такого вот пояснения...

«В 2018 году Фонд "маленькое КИНО" получил грант от Президентского фонда на развитие и съемку проекта "Энциклопедия Сказок Родных Городов" , который вот уже второй год Фонд проводит совместно с компанией "Газпром нефть"... ЧИТАЛКИН побывал в Оренбуржье, Муравленко, Ноябрьске, Томске. Это видео снято с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества...»

Книга журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова «Где-то звенит капель... Очерки, рассказы, новеллы, повесть» Фото: Александр ГАМОВ

Книга журналиста «Комсомольской правды» Александра Гамова «Где-то звенит капель... Очерки, рассказы, новеллы, повесть»Фото: Александр ГАМОВ

В интернете немало информации об этом необычном проекте... Есть и такие вот интересные сведения, которые приводит Информационная служба Накануне.RU: «Проект "Энциклопедия Сказок Родных Городов"... направлен на развитие детского и юношеского кинематографа, популяризацию чтения среди подрастающего поколения. Ежегодно на базе библиотек проводится конкурс (впервые он прошел в столице Югры и Ханты-Мансийском районе в 2016-м) среди юных чтецов в возрасте от четырех до 16 лет, лучшие из них становятся героями видео популярного YouTube-канала "ЧИТАЛКИН"...Как сообщил начальник управления корпоративных коммуникаций "Газпромнефть-Хантоса" Евгений Родионов, все победители региональных этапов примут участие в концерте "ЧИТАЛКИН", который состоится в Ханты-Мансийске 3 марта 2019 года в рамках очередного международного кинофестиваля "Дух огня".

Кстати, для Александра Гамова видеосюжет на YouTube-канале "ЧИТАЛКИН" стал полной неожиданностью, а комментарий - короткий и... шутливый: «В сказочники я пока не собираюсь - работа в отделе политики «Комсомолки» такой вариант полностью исключает. Хотя - как знать...»

"Однажды на зимовье. Чудеса на фоне вьюги". Александр Гамов. Читает Олег Чумаков..

ИСТОЧНИК KP.RU

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