Пугачева раздаёт свои наряды

Романтичные фото из фамильного замка в деревне Грязь выложил у себя в Инстаграме Максим Галкин. На фото сатирик обнимает свою любимую жену Аллу Пугачеву.

А потом фото с АБ и ее семьёй выложил уже у себя в блоге историк моды Александр Васильев, который приехал в гости к звёздам, чтобы заполучить в свой домашний музей платья из гардероба Пугачевой.

alexandre_vassiliev Воскресный завтрак в замке La Pier Blanche в прекрасной компании

-Воскресный завтрак в замке «La Pier Blanche» («Белый камень») в прекрасной компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и их прекрасных детишек - Гарри и Лизы. Моя коллекция пополнилась дюжиной концертных платьев из гардероба Примадонны! - похвастался в своём блоге телеведущий и историк моды Александр Васильев.

Напомним: ранее самый первый балахон Аллы Пугачевой, сшитый Вячеславом Зайцевым, выставлялся в шоу-бутике короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова «Phill 4 You».

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