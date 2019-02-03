Живет певчий дрозд: 85 лет исполнилось выдающемуся грузинскому режиссеру Отару Иоселиани

Фильмы Отара Иоселиани, как вино, требуют выдержки. Тема вина неизбежно присутствует, кажется, во всех его картинах, снятых и в Грузии, и во Франции - странах, известных привязанностью к этому напитку. При этом, как выяснил я во время интервью, вино Отар Давидович не очень жалует: «Если уж что-нибудь пить, то более концентрированное», - сказал он перед одной из наших бесед. - У нас в России это называется водка». И действительно, не поморщившись, выкушал стопочку водки и даже ничем не закусил. Дальше говорили о том, что в одиночестве знаменитый режиссер пить не может и что когда не с кем выпить, может и вовсе не пить.

«Я с удовольствием наблюдаю застолье, то, как люди ведут себя в трезвом и в пьяном состоянии. Мне нравится следить за этими метаморфозами. Вино я ввожу в свои фильмы как ключ к открытию души», - а в этих словах ключ к его воздушным, искрящимся негромким юмором и мудростью фильмам, в которых как бы ничего не происходит, кроме «реальной жизни» - а это труднее всего показать в кино.

В социалистической Грузии Отар Иоселиани снял вcего три полнометражные картины - "Листопад", "Жил певчий дрозд", "Пастораль". За 30 лет, проведенных за границей, снял ровно в три раза больше, чем за 20 лет работы в СССР. При этом, в отличие от других режиссеров, переместившихся на ПМЖ в другие страны, Иоселиани не перестал быть собой, не пожертвовал ни интонацией, ни негромким пафосом своих картин. Только фамилию стал писать с двумя буквами "с", а в остальном ничуть не изменился. Иоселиани - уникальный пример режиссера, абсолютно вписавшегося в киноиндустрию чужой страны. "Фавориты луны" или "Охота на бабочек" запросто могли бы быть сняты в Грузии. «In vino veritas” вполне конгениален «Певчему дрозду», лучшему, по всеобщему убеждению, фильму мастера. А картина "И стал свет", действие которой разворачивается в африканской деревне, - парафраз "Пасторали" с папуасами вместо грузин.

85 лет исполнилось выдающемуся грузинскому режиссеру Отару ИоселианиФото: GLOBAL LOOK PRESS

Свое решение уехать, он комментирует просто: «Я ничего не решал, просто знал, что должен снимать кино… Иначе бы спился. Во Франции мне предоставили такую возможность. Так что я не эмигрировал, я уезжал работать.»

В последние годы Иоселиани ничего не добавляет к тому, что было им сказано за десятилетия работы в Грузии и во Франции. Но самоповторы нисколько не убавляют обаяния его мастерским, изысканным, смешным, полным режиссерской фантазии фильмам. Лучший из них, пожалуй, называется «Сады осенью» - это абсолютно очаровательная картина о том, насколько прекрасен зрелый возраст и как великолепно себя в нем можно чувствовать – пить вино, рисовать на асфальте мелом, музицировать, менять подружек, заниматься садоводством, снимать кино…

Мудрость Отара Иоселиани

- Самыми несчастными людьми на этом свете являются главы государств и люди, на которых лежит обязанность чему-то подчиняться. Скажем, английская королева, несчастный ее забулдыга-сын... А вспомните членов политбюро - более несчастного, примитивно живущего слоя населения на этом свете нет. Самые вольные люди - это бомжи, бродяги, в лучшем случае художники типа Пиросмани, которые ничего не продают, ничему не завидуют. На каждом углу нас подстерегает опасность быть невольниками. Есть люди, которые думают: "Ах, как хорошо было бы быть знаменитым актером!" Но у актеров, которых все знают, жизнь довольно тяжелая. Они даже на базар выйти не могут. Есть люди, мечтающие быть банкирами, ездить в мерседесах и иметь охрану. Но охрана мешает жить. Быть богатым человеком - это ужасно, потому что ты вынужден подозревать всех в том, что они чего-то от тебя хотят, а не искренне тебя любят. Наверное, неплохо себя чувствуют крестьяне - если только они небогатые фермеры. Вот они - свободные люди, у них есть соседи, с которыми можно выпить к концу дня по стаканчику и побеседовать о жизни.

- Нет ничего скучнее, чем снимать фильмы о композиторах, гениях, математиках и ученых. Великий ученый, надевающий шлепанцы, ничуть не более интересен, чем мой герой, рабочий, поглощенный тем же процессом. Подумаешь, ученый! Он - такой же смертный, так же вкалывает, как и все мы, и неминуемо покинет этот свет, как все мы его покинем.

- Старость может быть прекрасной. Старость, но не дряхлость. Старость - это очень важный, необходимый момент нашей жизни. Ведь когда кто-то рано покидает этот мир, мы сожалеем, что он не достиг того возраста, когда можно оглянуться и что-то понять. Все понять нам никогда не дано. Но отбросить то лишнее, что мешало нам жить, какие-то суетные желания в старости вполне возможно. Только в пожилом возрасте мы в состоянии понять ценность самой способности жить, совершать поступки. Ведь в старости мы каждый раз совершаем их как в последний. Прийти к этому вывод - очень занятная вещь. С самого начала, в раннем возрасте к этому выводу человек не придет никогда.

- Я не могу сказать, что так обожаю кинематограф, что не могу прожить ни дня без творчества. Каждый фильм - это поступок, акт по какому-то поводу. Я следую какой-то идее без претензии сказать какую-то мысль. Но поступок это для меня очень ответственный, потому что фильм снимаешь один раз и навсегда. К этому нельзя относиться легкомысленно. Это, как ни крути, выполнение моих функций на земле, поэтому в рутину оно никак не может превратиться. Но самое главное - нужно знать свое место на этом свете, не быть в плену у гордыни, просто знать, что ты - такой же труженик, как и каждый, кто работает рядом вместе с тобой.