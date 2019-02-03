2019-02-03T15:40:36+03:00
Политика

В Киеве прошла интронизация главы "новой церкви" Епифания

В столице Украины прошло местечковое торжество интронизации главы раскольничьей «новой церкви»
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В составе первых лиц Украины были замечены Петр Порошенко с супругой и Юлией ТимошенкоВ составе первых лиц Украины были замечены Петр Порошенко с супругой и Юлией ТимошенкоФото: REUTERS
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В Киеве в воскресенье прошла церемония интронизации главы «новой церкви» СЦУ Епифания (Думенко). Примечательно, что это состоялось в день его рождения. Впрочем, говорят, что 40 лет мужчинам отмечать не положено. И вроде бы, «сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить», но в нашем случае, говорят, ограничились интронизацией.

Широкие народные массы участия в интронизации, так называется торжественная церемония возведения в сан, почему-то не приняли. Даже в качестве восторженных масс свидетелей. Вроде бы погода была не такая и холодная, как в период демонстрации томоса, но Софийская площадь Киева пустовала. Полиция и Нацгвардия жались по углам, а толп верующих не наблюдалось от слова «совсем». Бюджетников в этот раз решили не свозить из разных областей на автобусах, что и понятно. Впереди – президентская гонка, каждый грошик должен пойти в дело.

В самом храме Святой Софии тоже столпотворения не наблюдалось. Церемония оказалась весьма скромной по количеству гостей. В составе первых лиц Украины были замечены Петр Порошенко с супругой и Юлией Тимошенко . Константинопольский патриарх Варфоломей из Стамбула не прибыл, зато прислал двух представителей – митрополита Галльского Эммануила и игумена Ватопедского монастыря на Афоне архимандрита Ефрема. Говорят, что на последнего Варфоломей оказал весьма сильное давление, чтобы склонить к этой поездке. Бывший глава раскольничьего Киевского патриархата Филарет также не присутствовал. Равно как и все тот же Ефрем, который накануне был госпитализирован в Киеве на неопределенно долгое время, как сообщили украинские СМИ, с инфарктом. И накануне церемонии Епифаний (Думенко) даже навестил его в палате – то ли убедиться в болезни игумена, то ли действительно ободрить. Правда, в день интронизации Ефрем уже покинул Украину в неизвестном направлении для «дальнейшего лечения». А злые языки даже поговаривают, что Ефрем перед отъездом даже имел контакт с митрополитом канонической УПЦ Онуфрием и ободрил его. Впору припомнить Иерусалимского патриарха, которого скосила неведомая «болезнь» накануне встречи с Порошенко. И который после несостоявшегося рандеву тут же чудесно излечился. Непонятно, они от Епифания так бегают или от Петра Алексеевича, в присутствии которого даже солдаты теряют сознание?

Ни одна из канонических православных поместных церквей, кроме Константинопольского патриархата, свои делегации на интронизацию не прислала. И этот глобальный провал внешней политики Порошенко вполне объясним. Ведь, помимо вопроса, кому нужен этот «колпак с бубенчиком», остается непонятным, куда присылать иерархов, на чей праздник? Томос выдан «Православной церкви Украины/Святейшей церкви Украины» (ПЦУ/СЦУ), а на днях раскольничья «новая церковь» прошла регистрацию в Минюсте Украины в качестве «Киевской митрополии Украинской православной церкви» (УПЦ/ПЦУ). И как они называются? Кому что дали? И самое интересное - вы кого куда интронизировали?

ИСТОЧНИК KP.RU

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