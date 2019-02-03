Как поймать олигарха: семь правил женского пикапа от Виктора Пелевина

Старые способы ловли богатеев давно устарели. Богатеями нынче становятся совсем не те, что набивали карманы в девяностых, а потому ловить надо по-новому. Как? Или ответ у Виктора Олеговича. Мы прошерстили новый роман "Тайные виды на гору Фудзи". Гид по ловле стартаперов - перед вами.

Долой клубы

Прошли времена “трофейных жен” – современные миллионеры-миллиардеры выбирают жен себе под стать. Многие знакомятся с ними на работе, профильных конференциях, благотворительных вечерах и других мероприятиях, посвященных делам, интересным современным магнатам. Впрочем, искать жену в клубе не стал бы и самый обычный парень. А вот форум, пусть даже Петербургский экономический, - место, сопутствующее обретению матримониального счастья

Устройся на работу к олигарху

Флора Перес была секретарем миллиардера Амансио Ортеги, а вскоре служебный роман закончился свадьбой. Самый богатый человек мира Джефф Безос, основатель Amazon, встретил свою жену Маккензи на работе, и впоследствии она помогла ему строить империю Amazon. Все логично: бизнесмены все время проводят на работе, там же и находят друзей и любовь.

Верь в меня и я найдусь

Даже если ваш бойфренд пока не олигарх, а обычный трудоголик, не стоит его бросать и мчаться навстречу богатству. Присцилла Чан начала встречаться с Марком Цукербергом, когда он был начинающим программистом. И вот как оно все обернулось.

Присцилла Чан и Марк Цукерберг познакомились в Гарварде, где оба училисьФото: REUTERS

Будьте самодостаточны

Просто красивая, добрая и умная жена, это, конечно, здорово. Но ведь никакой самореализации – и вам будет скучно и грустно, и потенциальному мужчине мечты рядом с вами. Берите пример с реальных женщин: жена сооснователя Google Ларри Пейджа Люсинда Саутворт преподает биомедицину в Стэнфорде, хотя могла бы не работать больше никогда. Новоявленная герцогиня Сассекская Меган Маркл сразу же после свадьбы с принцем Гарри бросилась в благотворительные дела – и в благодарность королева Елизавета II передала девушке патронаж над фондами, которыми всегда занималась лично.

Учитесь вместе с мужем

Престижный университет – это не просто дорогие машины на парковке перед корпусом, астрономические суммы за обучение и ценная корочка по окончании. Это еще и полезные и интересные знакомства с будущими бизнесменами, учеными и другими крутыми людьми. Присцилла Чан и Марк Цукерберг познакомились в Гарварде, где оба учились.

Будьте на уровне

И мы сейчас не говорим о внешности. Вы заметили, мы вообще о ней не говорим? Знакомства с влиятельными людьми, происхождение из аристократических семей, друзья-звезды – все это сильно увеличивает шансы познакомиться с успешным человеком. Параллельно растет вероятность того, что хорошие друзья расскажут о вас много хорошего. Например, принца Гарри и Меган Маркл познакомили друзья, и, по слухам, чуть ли не вслепую.

Принца Гарри и Меган Маркл познакомили друзьяФото: REUTERS

Зарабатывайте

Никто не любит “охотниц” и женщин, которые всем своим видом кричат, как они хотят и умеют тратить деньги. Вот зарабатывать – другое дело. Серьезно вложитесь в себя: в свое образование и кругозор, найдите любимое дело. Во-первых, втянетесь и начнете получать доход и плюшки в виде самореализации и профессионального роста, во-вторых, может и решите, что не нужен никакой олигарх-миллиардер. Сами справитесь.

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