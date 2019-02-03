Легендарная "Дача на Покровке" закрывается

Наверное, в Москве нет людей, кто не знал бы о "Даче на Покровке". Культовое место на Покровском бульваре, где собиралась писательская и музыкальная Москва, причем, на протяжении не одного десятилетия. Здесь выступал Максим Горький, сюда приезжал Бунин и возмущался мятым и неопрятным видом Владимира Маяковского.

Особняк на Покровском бульваре — один из немногих домов в Москве, в котором больше двухсот лет живут несколько поколений семей владельцев: Карзинкиных и Телешовых. Причем, один из потомков Телешовых, Николай, был организатором знаменитого литературного кружка "Среда", на заседаниях которого собирались нынешние нас классики.

Наверное, в Москве нет людей, кто не знал бы о "Даче на Покровке"Фото: Евгения КОРОБКОВА

Много лет в "Доме Телешовых", помимо квартир хозяев, располагался ресторан "Дача на Покровке", привечавший писателей, музыкантов и оригинальных людей. Ресторан удивлял необыкновенными интерьерами. Старинные дореволюционные бюро, гора чемоданов и саквояжей на входе, смешной телевизор, переделанный в аквариум и куча разнообразных мелочей, рассматривать которые было особенно приятно.

Легендарная "Дача на Покровке" закрываетсяФото: Евгения КОРОБКОВА

В культовом месте проходили литературные вечера, а по воскресеньям - собирались молодые авторы под предводительством известного писателя Леонида Костюкова, чтобы обсудить свои творения.

В воскресенье, 3 февраля, пришедшие на очередное обсуждение писатели нашли на столах желтую бумажку:

Дорогие гости!

Ресторан "Дача на Покровке" с 11 февраля закрывается на ремонт.

Владельцы ресторана от комментариев отказались, однако передали через официанта, что ремонт будет не вечным и в мае ресторан откроется вновь.

Ресторан удивлял необыкновенными интерьерамиФото: Евгения КОРОБКОВА

- "Дача на Покровке" приобрела нового хозяина. Поэтому на первом этаже планируют открыть новый суперский ресторан, с летней верандой, - пояснили сотрудники. И заверили, что второй этаж "Дачи" со старинной мебелью и необыкновенным антуражем - останется тем же.

В качестве утешения посетителям предложили почтить "Дачу" рюмочкой-другой. До закрытия здесь действует пятидесятипроцентная скидка на весь алкоголь.

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