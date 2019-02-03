2019-02-03T20:52:26+03:00
Спорт

Мадридский "Атлетико" проиграл "Бетису" и упустил шанс догнать "Барселону"

Поединок чемпионата Испании по футболу в Севилье завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Атлетико" проиграл 0-1 "Бетису"."Атлетико" проиграл 0-1 "Бетису".Фото: REUTERS
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В воскресенье, 3 февраля, в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" прошел поединок 22 тура. В гости к "Бетису" приехал мадридский "Атлетико". Накануне "Барселона" сыграла вничью 2:2 на своем поле с "Валенсией" и своим результатом дала шанс команде Диего Симеоне приблизиться в турнирной таблице. Разрыв между двумя клубами - 6 очков, и чтобы приблизиться к каталонцам, "матрасники" должны были выиграть.

Однако на 65-й минуте матча полузащитник "Бетиса" Серхио Каналес забил единственный мяч в поединке. Он забил мяч с пенальти и этот гол так и остался единственным до конца поединка.

Мадридский "Атлетико" проиграл со счетом 0:1 "Бетису" и остался при своих 44 очках. А вот "Бетис" с 32 очками теперь - шестой в турнирной таблице и продолжает борьбу с "Хетафе" за выход в Лигу Европы на следующий сезон.

Сегодня чуть позже мадридский "Реал" сегодня сыграет дома против "Алавеса" и в случае победы наберет 42 очка и сократит отставание от "Атлетико" в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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