2019-02-03T23:31:39+03:00
Спорт

Хабиб Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фото с вежливой подписью "Друг, верни багаж"

На снимках - неизвестный мужчина, которого ищет боец UFC
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Хабиб Нурмагомедов.Хабиб Нурмагомедов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Накануне в своем интервью боец UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что самолично ведет свой "Инстаграм", никому не доверяя этой миссии. И вот на всю свою 13-миллионную аудиторию спортсмен сделал явное заявление - у него кто-то увел багаж в аэропорту.

У себя в "сториз" Инстаграма Нурмагомедов опубликовал две фотографии неизвестного мужчины в куртке и шапке. И подпись к первому фото гласит: "Друг, верни мой багаж. Я тебя уже нашел".

Второй снимок подписан: "Тебе ведь и книгу подарили".

Каких-то подробностей инцидента Хабиб не сообщил, но за несколько часов до публикации поста он выложил у себя в "сторис" Инстаграма видео из такси, которое, видимо, везло его в аэропорт.

Вежливое обращение Хабиба к неизвестному мужчине. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вежливое обращение Хабиба к неизвестному мужчине.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что на этой неделе Хабиб Нурмагомедов официально получил дисквалификацию на 9 месяцев от боев в UFC. Кроме того, он был приговорен и к штрафу в 500 тысяч долларов.

И в знак протеста против слишком, по его мнению, жестокого наказания, он принял решение не выходит на ринг до осени. Это связано с поддержкой членов его команды, которые тоже принимали участие в драке после боя с Конором Макгрегором и получили отстранения. Тогда как к ирландцу и его команде, зачинщикам конфликта, было применено более слабое наказание. Макгрегору дали 6 месяцев отстранения и 50 тысяч долларов штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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