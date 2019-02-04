2019-02-04T01:11:48+03:00
Общество

Как из строителей Арктики сделали преступников-казнокрадов

Корреспондент "КП" Дина Карпицкая разбиралась, почему в России так легко посадить предпринимателей
Дина КАРПИЦКАЯ
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В августе 2014-го по центральным каналам показали сюжеты о том, как военные заселяются в только что построенные базы на Чукотке. А следствие утверждает: ничего этого не было! Фото: Канал «Россия 24»В августе 2014-го по центральным каналам показали сюжеты о том, как военные заселяются в только что построенные базы на Чукотке. А следствие утверждает: ничего этого не было! Фото: Канал «Россия 24»
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«ПОПРЕССОВАЛИ, ОБОБРАЛИ И ОТПУСТИЛИ»

Ежегодно, по данным уполномоченного по защите прав предпринимателей при Президенте России Бориса Титова, в России заводится более 200 000 уголовных дел по экономическим статьям. Самая страшная для предпринимателей - 159-я УК РФ «мошенничество». Именно по ней бизнесмены чаще всего томятся в тюрьмах годами.

Понятно, что есть там и дела против реальных мошенников, по которым тюрьма плачет. Но есть и те, кто попадает в застенки незаслуженно: давление на бизнес, рейдерский захват, передел рынка, отъем собственности... А уголовное преследование - всего лишь орудие.

«Попрессовали, обобрали и отпустили», - охарактеризовал подобные дела президент Владимир Путин в своем обращении к Федеральному собранию (2015 год). Так и есть, потому что из всех этих более чем двухсот тысяч дел до приговора доходит только четверть. Остальные же разваливаются по дороге в суд - из-за необоснованности, отсутствия доказательств, процессуальных нарушений... Но за время расследования 83% попавших в эти жернова (цифра, приведенная опять же президентом) остаются без бизнеса и денег. И к 2019 году ситуация вообще не поменялась.

За сухими цифрами статистики стоят реальные трагедии. Аппарат бизнес-омбудсмена составляет официальный список подобных, совсем уже из ряда вон выходящих беззаконием и наглостью дел. В 2018 году был представлен «лондонский список» бизнесменов, вынужденных сбежать из России и мечтающих вернуться.

- Но внутри страны таких незаконно преследуемых гораздо больше. Мы составили «российский список» наиболее резонансных дел, в который включены 43 фамилии бизнесменов из разных регионов, - рассказывает Борис Титов. - Все эти дела были детально изучены экспертами нашего центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», так что мы уверены в незаконном уголовном преследовании.

Дмитрию Бушманову 32 года. Последние 3 из них он в СИЗО. Фото: Семейный архив

Дмитрию Бушманову 32 года. Последние 3 из них он в СИЗО. Фото: Семейный архив

В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

Есть в этом списке арктические строители. Их история связана с громким делом Спецстроя России. Того самого, который сорвал сроки строительства космодрома Восточный и был расформирован в декабре 2017-го. Но до своего печального финала Спецстрой успел многих невиновных оклеветать.

Учредителю и председателю совета директоров «Русальянс Строя» Алексею Эккерту и руководителю этой компании Дмитрию Бушманову вменяется мошенничество в особо крупном размере и грозит до десяти лет тюрьмы. По данным следствия, они, выиграв тендер, даже не собирались ничего строить в Арктике, а просто украли все деньги. В московском СИЗО № 5 их держат уже 34 месяца.

Началось все в 2014 году, когда президент поручил Министерству обороны создать в Арктике единую военную систему и тем самым укрепить границу в этом стратегически важном регионе. Из бюджета выделили огромные средства. Дальше, как это и положено по закону, Министерство обороны на официальной площадке размещает тендер на строительство в Арктике.

- Выигрывает его ГУИР № 2 (одно из предприятий Спецстроя России). Который, в свою очередь, также на тендерной основе подыскивает частных субподрядчиков, - рассказал «КП» адвокат арестованных Максим Лобовиков. - То есть образуется цепочка: Министерство обороны (заказчик) - госпредприятие Спецстроя России ГУИР № 2 (генподрядчик) - частные строительные компании (субподрядчики). У компании «Русальянс Строй» были опыт сотрудничества с Министерством обороны, сложившаяся репутация, необходимые ресурсы, допуски и все, что нужно. Так в 2014 году они выигрывают конкурс на проектирование и строительство трех объектов арктической программы - на Новой Земле, мысе Шмидта и острове Врангеля.

Первоначальный авансовый платеж, указанный в договоре, - 3,2 миллиарда рублей (1,5 млрд - на объект на острове Врангеля, 1,4 млрд - на мысе Шмидта и 167 млн - на стройку на Новой Земле) - был перечислен в 2014 и 2015 годах.

- Это были деньги исключительно на первые этапы: разработку проекта, завоз техники, организацию стройплощадки, набор персонала, запуск первых объектов в строй... А дальше по уже сложившейся практике, после утверждения проектов и окончательной сметы, должны были подписать дополнительное соглашение на оставшуюся сумму.

«Русальянс Строй» тут же взялся за работу. Строить в Арктике - задача не из легких. Нет дорог, причалов для кораблей, электричества, даже сотовая связь не работает. Зато есть вечная мерзлота и суперкороткий строительный сезон.

Такие медали получили арктические строители, в том числе и Алексей Эккерт.

Такие медали получили арктические строители, в том числе и Алексей Эккерт.

- Сроки были жесткие. Им было сказано: давайте быстрее, не отвлекайтесь на бумажки, потом все подпишем. Главное, поскорее сдать, - продолжает адвокат. - Для доставки грузов и строительной техники (завезено больше 30 тысяч тонн) даже использовались корабли и ледоколы Тихоокеанского и Северного флотов. Уже к ноябрю 2014-го была готова и передана министерству первая очередь объектов. По федеральным каналам показали сюжеты, как военные заселяются в городки на мысе Шмидта и острове Врангеля. Дмитрию Бушманову и Алексею Эккерту вручили медали «За укрепление боевого содружества». А документы по первому этапу все никак ГУИРом № 2 (Спецстрой России) не были ни приняты, ни подписаны, хоть и направлялись не раз. Все «потом, потом».

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НЕ УКАЗ

А между тем строители израсходовали весь аванс и даже свои деньги начали тратить - на все про все ушло уже почти на миллиард больше. Компании пришлось залезть в долги.

- В августе 2015-го окончательный проект военных баз после строжайшей экспертизы утверждается Министерством обороны (основным заказчиком), - показывает документы адвокат Лобовиков. - Пора бы уже начинать стройку второй очереди, но тут руководитель ГУИР № 2 (Спецстрой России) Сиразетдинов вызывает Бушманова и заявляет, что ничего не подпишет и никаких следующих платежей тоже не будет, пока с ним не «договорятся» о 20, а лучше 30% откатов. В уголовном деле есть даже аудиозапись такого разговора (передана юристами в распоряжение редакции. - «КП»). И после категорического отказа начинается путь Эккерта и Бушманова в тюрьму.

Первым делом им закрывают доступ на объект, а там люди, техника, документы. После ГУИР № 2 подает в Арбитражный суд иск с требованием расторгнуть договор, вернуть 100% аванса да еще и неустойку заплатить. И параллельно заявление в СК, что субподрядчики оказались мошенниками и украли деньги государства. Документы-то не подписаны, значит, ничего они не построили. Бушманова и Эккерта взяли под арест по самой «любимой» у всех бизнесменов статье 159 УК часть 4 («мошенничество в особо крупном размере») как самых злостных воров и казнокрадов.

Алексей Эккерт. Фото: Семейный архив

Алексей Эккерт. Фото: Семейный архив

- На все наши заявления о рейдерском, по сути, захвате собственности (техника, стройгородок, материалы по закону принадлежат ООО) - никакой реакции, - рассказывает адвокат. - Рабочих «Русальянс Строя» экстренно высылают на материк. Дальше ГУИР № 2 быстро находит фирму-однодневку с уставным капиталом 10 000 руб­лей, отдает ей весь недострой вместе с имуществом «Русальянс Строя». Естественно, все последующие платежи идут уже им. Как будто они все и построили. А мои подзащитные объявлены мошенниками и должны вернуть все 3,2 миллиарда обратно. То есть двойная выгода!

Три года длились арбитражные суды. Бушманову и Эккерту удалось доказать: все деньги Министерства обороны до последнего рубля потрачены на стройку. Да еще и подрядчик ГУИР № 2 остался в долгах и, по самым скромным оценкам, обязан выплатить «Русальянс Строю» около 800 миллионов руб­лей. Все решения в 2018 году вступили в законную силу.

- Решение арбитража как будто совсем не интересует следствие, - говорит адвокат. - Им так и вменяют хищение на сумму 2,9. В деле 200 томов, все проектные документы, все счета на оплату кораб­лей, на закупку стройматериалов и оборудования, на зарплаты, на все. Но следователь говорит: «Эти бумажки лишь для видимости исполнения контракта».

ТЮРЬМА И ВОЛЯ

Ни разу не видели дочек

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников не раз бывал в камерах у арктических строителей.

- Сидят и конца пока не видят, - рассказал он «Комсомолке». - Молодые мужчины (1980 и 1987 годов рождения). Говорят, так гордились этой стройкой, так старались. Перед арестом у обоих жены были беременны, родились девочки. Дети растут, а отцы дочек еще ни разу не видели.

- Все бесполезно, - говорит адвокат Максим Лобовиков. - Как выяснилось после скандала с космодромом Восточный, для Спецстроя России и его предприятий это была привычная схема работы. Найти честных подрядчиков, запустить стройку с обещаниями заплатить потом. А когда наступала пора рассчитываться и подписывать документы, возникало такое недвусмысленное предложение об откате подрядчику, то есть Спецстрою. Согласны - хорошо. Нет - будете сидеть. Фактически база построена и запущена полностью только на Земле Франца Иосифа. Остальные объекты не сданы, а строители за решеткой. Те надежные фирмы, что остались на воле, не участвуют в тендерах и торгах, потому что у этих объектов дурная слава. Кто будет достраивать арктический военный пояс России?

Согласно закону (Уголовно-процессуальный кодекс) даже обвиняемые по особо тяжким статьям - «терроризм», «убийство», «изнасилование» - не могут содержаться под стражей в СИЗО больше 18 месяцев без предъявленного обвинения. Есть даже приписка на этот счет: если расследование не закончено и дело так и не передано в суд, то обвиняемого обязаны немедленно отпустить. Арктические строители в СИЗО почти 3 года, что само по себе грубейшее нарушение.

Уголовное дело против Бушманова и Эккерта следствие пока безуспешно пытается передать служителям Фемиды. Первая попытка была в октябре 2017-го. Тогда материалы попали в итоге в Таганский суд, но судья вернул все на доследование. Вторая попытка провалилась ровно через год - обвинительное заключение не подписала Генпрокуратура, обнаружив кучу нарушений. И вот в самом конце 2018-го, в последних числах декабря, обвинительное заключение прошло ценз прокурора. Вот-вот пройдут предварительные слушания по делу.

Комментарии бизнес-омбудсмена...

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Борис ТИТОВ:

- Я считаю, что они находятся в СИЗО неправомерно. Камнем преткновения здесь является их статус - предприниматели они или нет. В делах по «предпринимательским» статьям заключение под стражу применяться не должно. Однако Бушманову и Эккерту предъявляют обвинение в хищениях при реализации государственного контракта, а значит, по логике судов они не предприниматели. Правда, непонятно, кто тогда. Не чиновники же? Второй аспект нашей позиции в их защиту связан с тем, что все объекты, которыми занималась компания «Русальянс Строй», построены, все экспертизы и арбитражные суды подтвердили это. Но, к сожалению, это одно из тех дел, которые просто не решаются.

...И Следственного комитета

- Расследование уголовного дела длилось около года. Потом столько же ушло на ознакомления с материалами стороной обвинения (это обязательная процедура, без которой согласно УК РФ дело не может быть передано для рассмотрения в суд. - «КП»). Следователь несколько раз просил подозреваемых ускориться. Еще около года ушло на досудебные процедуры (напомним, суд вернул дело на доследование, затем прокуратура не приняла обвинительного заключения. - «КП»). Что касается решений арбитражных судов и приобщений их к делу - то теперь это на усмотрение суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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