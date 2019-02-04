Максим Шевченко против отца Дмитрия Смирнова: Должна ли церковь быть бедной?

Почему Христос был беден, а церковь - нет? Об этом в студии Радио «КП» (97,2 FM) поспорили политолог и журналист Максим Шевченко и протоиерей Димитрий Смирнов.

«НАРОД НАШ ЗАВИСТЛИВ»

«КП»: - Батюшка, на какой машине вы к нам приехали?

Отец Димитрий: - Я? На «Майбахе» (смеется). Такой горчичный... Почему людей так волнует богатство церкви? Наш народ советский завистлив. Там «грабь награбленное», все время обсасываются чужие деньги, у кого какая зарплата. Это и был пафос революции, которую народ не изжил. Посмотрите на храмы Московского Кремля - золотые купола, древнейшие иконы, которым вообще цены нет. А это чье? Все принадлежит государству. Там проходит от силы 10 служб в год. Остальное время - проходной двор. Возьмем мой приход. Мы его с прихожанами 30 лет восстанавливали из руин. Но и это нам не принадлежит. Вот я напьюсь, меня выгонят, и будет служить другой священник. Поэтому - как церковь богата?

Шевченко: - Вопрос о богатстве церкви абсурдный. Смысл христианства - спасение и уподобление Христу. Он богатым не был. Христос мог отдать все свои деньги нуждающимся. Апостолы были бедняками, только некоторые из богатых семей.

Отец Димитрий: - Христу принадлежит вся Вселенная.

Шевченко: - Ну это все-таки метафизический аспект. Но Христос точно не был накопителем сокровищ. Он сказал, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый войдет в царствие небесное. В истории русской церкви было много нестяжателей. Они говорили, что монах должен уходить в пустыню, молиться - «спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи». Но были и те, которые говорили, что большие монастыри, владеющие крестьянами, окормляют русскую землю.

«РОСКОШНЫЕ МАШИНЫ - ПОДАРОК БИЗНЕСМЕНА»

Слушатель Антон, Тверь: - У нас в селе батюшка ездит на внедорожнике с номерами 777.

Отец Димитрий: - Это точно подарок. Если у кого красивые номера - это наверняка какой-то бизнесмен решил поменять машину и батюшке отдал - со своими номерами. Обычно это молодые священники, им хочется почувствовать себя на хорошем мустанге. Но не надо сеять соблазн. И священник, который оказался в такой ситуации, он согрешает перед Богом.

Шевченко: - Здесь должна быть церковно-монашеская дисциплина. Когда монах ездит за рулем на машине ценой в миллионы рублей, это просто должно породить нового Сергия Радонежского, который придет и скажет ему: пошел вон отсюда!

Отец Димитрий: - Для этого есть архиерей, который должен разбираться с такими случаями.

Слушатель Алексей, Краснодар: - У нас есть храм, на котором раньше висел баннер: «Уважаемые прихожане, не забывайте жертвовать на нужды церкви». Я крестил своего сына и объездил 8 церквей нашего района, где мне говорили: у нас такса от 3 тысяч рублей плюс вы должны купить то-то и то-то…

Отец Димитрий: - Вы, наверное, на бензин больше потратили, объезжая храмы. Позвоните мне, я оплачу билет до Москвы, крещу бесплатно и еще дам на обратную дорогу. Я не знаю ни одного священника, к которому бы пришел бедняк и ему бы отказали покреститься бесплатно.

Шевченко: - Даже Святейший Патриарх Алексий упоминал, что брать деньги за крещение безнравственно.

Отец Димитрий: - Что значит - безнравственно? Таксу в церкви ввели не мы, а большевики.

Шевченко: - Да большевиков давно нет. За таинство брать деньги просто нельзя. Не должно быть прейскуранта.

Отец Димитрий: - Что значит - брать деньги? Вот человек хочет жениться - заказывает себе свадебный кортеж. Но он же не жену покупает и не будущую жизнь с ней. Он покупает красивый антураж. Торжество. Так и тут - продается все, что вокруг, - ладан, свечи, работа хора. А не само таинство.

«НУЖЕН ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПЕРЕД НАРОДОМ»

Шевченко: - В Америке в православных приходах священника нанимает община. Эта же община владеет имуществом и землей. У нас же вся недвижимость принадлежит Патриархии. Почему так?

Отец Димитрий: - Любая община может сдуреть и захотеть перейти в другую религию. Например, захотят стать иеговистами. Епископ так сделать не сможет, для него существует церковный суд.

Шевченко: - Пусть тогда епископ, который распоряжается имуществом и финансами, отчитывается перед общиной.

Отец Димитрий: - Этого нет, потому что у нас в церкви не либеральная интеллигенция всем правит.

Шевченко: - Какие либералы? Это апостольские и святоотеческие правила!

Отец Димитрий: - А мы отчитываемся ежегодно перед всей общиной, перед Святейшим Патриархом, перед благочинным.

Шевченко: - К вам лично никаких вообще вопросов нет. Церковь - это, кроме вас, еще 50 тысяч приходов по стране. В России есть общественные организации, которые занимаются коммерцией, и они публикуют отчеты финансовые. Почему нельзя обнародовать, как всякая публичная корпорация, отчет перед обществом?

Отец Димитрий: - А какое общество имеет отношение к церкви, когда оно совершенно безбожно?

Шевченко: - Святейший Патриарх Кирилл говорил, что у нас большая часть православных…

Отец Димитрий: - У нас 84% крещеных людей. Но в списке крещеных история знает и Гитлера, и Сталина, и Берию… Они в церковь что-то принесли?

Шевченко: - Сталин точно принес. Он восстановил церковь и патриаршество. Сталин сказал священнослужителю, когда тот пришел к нему на встречу в гражданке: «Меня боишься, а бога не боишься?»

Отец Димитрий: - Нет, Сталин просто в 1943 году, перед коренным переломом в войне, понял - у него остался еще один аргумент. И закрыл союз воинствующих безбожников. Вынужденно, а не из любви к Богу. Я родился при Сталине.

В одной рубашке и душа нараспашку - таких священников на Руси много.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«ПЛАТИТЬ НАЛОГИ НА ЗЕМЛЮ - ДЕНЕГ НЕТ»

«КП»: - А платит ли сегодня церковь налоги?

Отец Димитрий: - Мы платим налоги на зарплату, но не платим на землю. Во-первых, у церкви было земли примерно в десять раз больше, это все отобрано. Я плачу за свой домик в деревне.

Шевченко: - А почему вы не платите за ваш прекрасный храм и за землю в Петровском парке Москвы?

Отец Димитрий: - Потому что государство нас освободило от этого.

Шевченко: - Я считаю, что никто в современном обществе не может быть свободен, если он не несет каких-то специальных социальных нагрузок.

Отец Димитрий: - Мы восстановили за свои деньги храмы по всей России - кто нам заплатит?

Шевченко: - До 1917 года ни один храм не принадлежал церкви, он принадлежал государству.

Отец Димитрий: - Давайте начнем с Петра Первого, который грабил церковь нещадно.

Шевченко: - Какая разница? Вы славили государя-императора? И Петра славили, и Екатерину славили.

Отец Димитрий: - Значит, всем, кого славлю, меня можно грабить?

«ВСЕ СКАЗАНО В ЕВАНГЕЛИИ»

Шевченко: - Если Христос был бедный, почему остальные богатые? Как бы он отреагировал, когда увидел, что те, кто проповедует его имя, стоят в золотых одеждах, с портретами его матери.

Отец Димитрий: - А если бы они увидели, что Христос едет на слоне, усыпанном жемчугом? Это глупость и ваши фантазии. Христос все уже сказал в Евангелии.

Шевченко: - Нет, Христос бы этого слона отдал бедным. Мы это точно знаем из Евангелия.

Отец Димитрий: - Максим, ну вы же крещеный человек?

Шевченко: - Конечно. И я имею право рассуждать и думать о Христе…

Отец Димитрий: - Ну давайте тогда все деньги, которые вы храните в банке, завтра отдайте бедным. И я все, что у меня в банке, отдам бедным. Завтра. Ну ладно - половину. Вы половину и я половину.

Шевченко: - Я и так помогаю бедным, отдаю деньги. У меня есть дети, родственники. Я кормлю примерно неработающих 5 - 6 человек.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А собирал ли деньги Христос?

- Церковь как корпорация стала существовать с 314 года, после нескольких указов римского императора Константина, - рассказал «КП» богослов протоиерей Андрей Рахновский. - Он сделал христианство не просто законной религией. Но и общинам вернули то имущество, которое у них отняли во времена языческих гонений. Но была ли у апостолов и Христа общая касса? Да, она называлась «ковчег». На что тратили деньги? Во-первых, их делили между общиной, чтобы все могли прокормиться. Во-вторых, раздавали нищим, сиротам и вдовам. В-третьих, была заложена апостольская традиция давать содержание священникам от общих денег. И сегодня настоятели храмов также распределяют деньги. Им приходят заявления от нуждающихся, которые просят дать денег на еду или оплатить лекарства. И всем нужно помогать. Главное, чтобы собственное содержание не переходило в роскошь.

ИЗ ПЕРВОИСТОЧНИКА

«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут, ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». (Матф.6:19-21)