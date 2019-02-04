Юлия Меньшова разговаривает с растениями и соперничает с Заворотнюк

Зрители, следившие за героиней Юлии в первом сезоне, помнят, что и у ее Елены все закончилось хорошо - роман с красивым мужчиной увенчался свадьбой. Но останавливаться на самом интересном месте авторы не захотели и продолжили историю - теперь семейное счастье пройдет испытание на прочность, а на мужа Елены посягнет другая женщина, которую, кстати, играет Анастасия Заворотнюк.

- Мне интересно работать с режиссером Алексеем Кирющенко, - призналась «Комсомолке» Юлия. - Он грандиозный современный комедиограф, вполне сравнимый, например, с Леонидом Гайдаем. Он потрясающе чувствует сегодняшний день, точно выстраивает узнаваемость героев и при этом обладает невероятным чувством юмора. Работать с Лешей - это праздник. Мы с ним как-то очень хорошо слышим друг друга, и линия моей героини в первом сезоне, например, претерпела значительные изменения по сравнению со сценарием, потому что Леша принимал с большим вниманием мои соображения. Актеру очень важно доверять режиссеру, чувствовать, что он болеет общим делом, что снимается материал не халтурно, а с любовью и к персонажам, и к будущему зрителю. Все это как раз и было в работе над сериалом «Между нами, девочками», и именно поэтому у фильма был такой успех. Он попал в сердца людей.

- Ваша героиня во втором сезоне уже любящая жена и отличная хозяйка. Вы в этом плане на нее похожи: недавно даже писали в Инстаграме, что испытываете невероятное удовольствие, выращивая домашние растения...

- Я когда-то с большой опаской покупала в дом растения, поскольку они не очень у меня приживались. Да и ритм жизни был таким, что я часто забывала за ними ухаживать. 15 лет назад мы переехали в нынешнюю квартиру, и... То ли тут правильный свет, то ли мой настрой изменился, но растения стали у меня жить. Чему я очень рада! И это мой ежедневный ритуал теперь - утренний полив, опрыскивание, разговоры с ними...

«Между нами, девочками. Продолжение». С 4 февраля. Понедельник - четверг, 21.00, Россия 1.

А В ЭТО ВРЕМЯ

История в картинах

Помимо сериала с Меньшовой, нас ждет новый телепроект, в котором она выступает в роли ведущей.

В дневном ток-шоу «Наши люди» Юлия будет обсуждать с гостями студии советское кино. «В каждой программе мы вспоминаем тот или иной фильм, вышедший в советское время, - говорит Меньшова. - И поскольку фильм - это не только сюжет, но и само время, которое навсегда в нем как бы останавливается в каждой детали, разговор в студии будет идти о том, какими были «Наши люди» в год выпуска этого кино. Почему именно такая тема их интересовала и сделала фильм любимым? Как снималась картина? И чем тогда жили мы сами? Наши люди - это все мы, жители огромной страны разных поколений. В том числе и герои программы - создатели фильма, а также люди, ставшие популярными в то время в разных видах деятельности».

«Наши люди». С 4 февраля. Понедельник - пятница, 14.00, Первый.