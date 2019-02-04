«Вместе смеемся над этими обвинениями»: Башаров прервал молчание после слухов об избиении жены

Перед Новым годом в прессе появилась новость о том, что Марат Башаров избил свою супругу Елизавету Шевыркову. Мол, побои были настолько сильные, что женщина была вынуждена обратиться к врачу. Однако же, вскоре стало известно, что супруга актера заявление в полицию на Марата писать не стала. Видимо, просто решила замять скандал.

А недавно и вовсе появилась с благоверным под руку на премьере фильма «Русский бес». В прессе заговорили, что, видимо, супруга телеведущего решила простить его. Сам же Башаров во время скандала старался хранить молчание и только на днях в интервью программе «Ты не поверишь» прокомментировал предновогодний скандальный эпизод.

«Мы читаем и вместе смеемся над этими обвинениями. Но знаете, раз говорят — значит, помнят», - заявил сам актер. Тем самым, видимо, опровергнув обвинения в побоях.

Однако же, то, что Башаров поднимает руку на своих жен – доказанный факт. Так, причиной развода с предыдущей женой – Екатериной Архаровой стало то, что она была госпитализирована в больницу со сломанным носом и сильным ушибом головы. Но тогда супруга не стала подавать в полицию на актеру, решив лишь развестись с ним. Прошло три года после случившегося прежде чем Башаров решился прокомментировать тот самый эпизод.

«Говорили, что я избил ее жестоко, но такого не было. Это ужасно. После скандала от меня отвернулись многие друзья», - заявил тогда артист.