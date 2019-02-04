«Я позволяла себе гулять»: Алена Бабенко впервые рассказала о крахе брака

Алена Бабенко неохотно любит рассказывать о своей личной жизни, но в разговоре с Борисом Корчевниковым в его программе «Судьба человека» вдруг разоткровенничалась. Звезда «Современника» призналась, почему рухнул ее первым брак и за что она благодарна Виталию Бабенко. С ним она познакомилась в Томске, где училась на пятом курсе института и вслед за ним переехала в Москву. Родили сына Никиту, жизнь была счастливой и устоявшейся. Но Бабенко не оставляла мечту стать актрисой и решила поступить во ВГИК. Вскоре ей предложили кинопробы в фильме «Водитель для Веры». Она сделала Бабенко знаменитой. Понятно было, что актерский успех нужно закрепить новыми работами, плюс, ей предложили роли в театре и звезда все больше времени стала посвящать работе, а не семье. После съемок Бабенко часто задерживалась на вечеринках и встречах с коллегами.

«Я позволяла себе гулять, приходить поздно домой, не звонить. Сложно мне тогда было быть матерью и хорошей женой. Брак трещал по швам», — вспоминает звезда.

С Виталием они прожили 17 лет, и в итоге решили развестись. «Такая трагедия была в жизни. Просто невозможно стало быть вместе», — объяснила Алена.

Бабенко добавила, что тогда была категоричной, говорила все прямо, не хотела идти на компромиссы. По словам актрисы, сейчас бы, да ту мудрость, она бы смогла сохранить свой брак.

Сын артистки Никита тяжело переживал развод родителей, он на полгода замкнулся в себе. Бабенко долго выстраивала диалог с сыном, чтобы вновь найти путь к сердцу ребенка. Сделала все, чтоб он ее понял.

После развода Бабенко посвятила себя работе и не думала о личной жизни. Однако в 2008 году на «Кинотавре» она познакомилась со своим вторым супругом, легкоатлетом Эдуардом Субочем.

«Он несколько раз делал мне предложение, но я не сразу согласилась. Не знала, что делать,ведь после первого брака у меня было чувство вины, я считала себя разрушителем», — призналась звезда. В 2011 году влюбленные поженились. Никита принял выбор матери и подружился с Эдуардом.