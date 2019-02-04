Жанна Бадоева с округлившимся животом продолжает работать и не боится изматывающих перелетов

Жанна Бадоева в третий раз счастливо замужем за бизнесменом Василием Мельничиным, с которым живет в Италии. За четыре года брака они «обросли» бытом, собаками, комфортно обустроили свое жилище в Падуе. И на вопрос, хочет ли ведущая «Орла и решки» в новом браке еще детей, Жанна никогда прямо не отвечала.

Однако же, судя по некоторым кадрам в инстаграме, ответ на этот вопрос поклонники получат уже скоро. В сети появились фото, где звезда запечатлелась во время съемок на Сейшелах вместе со своим оператором и судя по сильно округлившемуся животу, Бадоева вскоре станет мамой.

При этом, сама 42-летняя звезда свое новое положение никак не подчеркивает, также активно работает на съемках и терпело выносит многочасовые перелеты в разные концы света. За последние пару месяцев Бадоева побывала в Израиле и Венгрии, а также пару раз прилетала в Москву. Свои же снимки в инстаграм Бадоева все чаще разбавляет какими-то старыми кадрами, которые сделаны несколько месяцев назад. Однако, на одном из последних фото Бадоева предстала в просторном платье, который не смог скрыть наметившийся живот.

Надо отметить, что если слухи об интересном положении телезвезды подтвердятся, ребенок станет первенцем для супруга звезды и третьим для нее.

У Жанны уже есть двое детей: сын Борис от первого брака и дочка Лолита, отцом которой является Алан Бадоев. В браке со своим бывшим однокурсником телеведущая прожила около 10 лет, но в 2012 году стало известно о разводе пары.