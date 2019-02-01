Аэрофлот наградил экипаж рейса Сургут — Москва, который пассажир пытался угнать в Афганистан

1 февраля состоялось награждение экипажа рейса Сургут — Москва, предотвратившего 22 января 2019 года попытку угона самолета в Афганистан. По решению правления ПАО «Аэрофлот» за верность долгу, мужество и героизм, проявленные в экстремальной ситуации командир воздушного судна Рустам Цыбакин, второй пилот Владислав Кулик, старший бортпроводник Ева Крайчек и бортпроводник Мария Никулина удостоены высшей корпоративной награды авиакомпании — почетного знака «Отличник Аэрофлота». Почетные грамоты за профессионализм и высокие личные качества получили бортпроводники Лейла Гулиева, Екатерина Золотая, Татьяна Ферапонтова, а также представитель «Аэрофлота» в Ханты-Мансийске Игорь Зайков. Все награжденные премированы денежными премиями.

Напомним, во время выполнения рейса Сургут — Москва один из пассажиров, угрожая применить оружие, потребовал изменить маршрут и направить борт в другую страну. Его удалось убедить в необходимости совершить промежуточную посадку в аэропорту Ханты-Мансийска. По оценке Национального антитеррористического комитета РФ, командир воздушного судна принял единственно верное решение. В итоге злоумышленник, предпринявший акт незаконного вмешательства, был задержан. При освобождении самолета никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

— Экипаж рейса Сургут — Москва — настоящие герои, — заявил на церемонии награждения генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев. — Они не знали реальны ли угрозы злоумышленника, вооружен ли он, есть ли у него сообщники на борту. Но все их действия были направлены на сохранение жизни и здоровья пассажиров. В экстремальной ситуации они не потеряли самообладания, сработали профессионально и безупречно. Продемонстрировали всему миру, что такое российская школа авиации».

Генеральный директор Аэрофлота также поблагодарил пассажиров рейса за проявленную выдержку: «Не поддаться панике, довериться профессионализму экипажа — такое доверие особо ценно для нас».