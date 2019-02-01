"Обсудите смазку": Уткин едко осадил Вяльбе в войне с Губерниевым

Комментатор Василий Уткин поддержал своего коллегу Дмитрия Губерниева в войне с лыжниками российской сбороной и президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Острый на язык журналист посоветовал спортсменам "обсудить смазку, продышаться и бежать за медалями".

"Запретить Губерниеву комментировать ЧМ по лыжам - это отличная тема. Она исходит от спортсменов, которые находятся на полном государственном обеспечении. То есть только бегай. Мало того (это не относится к нашим молодым лыжникам, но это часть пейзажа последних лет), если выяснится, что кто-то из них ел что-то не то, перепутал добавки или еще что - их жизнь не изменится. Ну, должность получат. Может, депутатское место. Не дай бог, конечно", - написал Уткин в соцсети.

guberniev_dmitry "Никогда в своей истории Россия не ждала чемпионат мира по лыжам с такой страстью", - написал Губерниев

Он констатировал, что российским спортсменам "все равно, сколько народу посмотрит их чемпионат", так как у них итак все есть - они не ищут себе спонсоров, как, например, спортсмены из Швеции, Норвегии и США. "И вот им еще и комментатора подай. Между тем козе ясно, что успех лыжных трансляций - это Губер. Это понимает даже Тина Канделаки, чего уж там. Так вот, спортсмены. Обсудите смазку. Продышитесь. И бегите за медалями. Телевидение - не ваше дело..., - продолжил Уткин. - Успех трансляций не менее важен, чем ваши медали".

Не осталась в стороне от скандала и Тина Канделаки. "Война лыжников с Дмитрием Губерниевым. Звучит смешно, но проблема на самом деле очень глубокая. А если точнее, глубинная. И у каждой стороны в этой истории своя правда", - начала телеведущая.

tina_kandelaki Канделаки назвала войну лыжников с Дмитрием Губерниевым глубокой проблемой

Она напомнила, что сборная России по лыжным гонкам под руководством легендарной Елены Вяльбе добилась за последнее время заметного прогресса. По ее словам, лыжников все устраивает, они не хотят суеты и лишнего шума вокруг команды. "И вот на днях лидер нашей сборной Сергей Устюгов лайкнул комментарий под постом, в котором болельщик потребовал заменить Губерниева в эфирах с чемпионата мира... Это классический пример столкновения философий. Что важнее в спорте: результат или шоу? Можно ли жертвовать вторым ради первого? Получается, лыжников в последнюю очередь волнует, насколько ярко будут освещать их соревнования. Их совсем не смущает, что биатлон, который ассоциируется у большинства фанатов именно с голосом Губерниева, убежал далеко вперед в плане популярности", - продолжила Канделаки в соцсети.

И тут же заявила: "Нет, ребята, так не пойдет. В современном мире вы не можете быть сами по себе. И не можете диктовать условия тем, кто делает из вашего вида спорта качественный продукт. Даже если сборную финансирует госбюджет, а не частные спонсоры, которые спросят за каждую копейку".

elenavalbe Елена Вяльбе вступила в перепалку с Дмитрием Губерниевым

Ранее в Instagram Елена Вяльбе вступила в перепалку с Дмитрием Губерниевым, который будет комментировать чемпионат мира в Зеефельде. Отвечая на вопросы болельщиков, она заверила, что не может запретить ему работать. "Но множества интервью, как у биатлонистов, у нас не будет. Будем всячески сопротивляться в интервью Дмитрию Губерниеву, сама вижу и понимаю. К сожалению, он сейчас больше шоумен, а не спортивный комментатор, а был ведь таковым еще совсем недавно", - посетовала тренер.

В ответ Дмитрий Губерниев, известный эмоциональной манерой ведения репортажей и дружескими отношениями со многими спортсменами, заявил: "Леночка, милая, я работаю комментатором и редко беру интервью, поэтому огради лыжников от глупости и забвения". А позже напомнил Вяльбе: "Вот это хорошо, это очень конструктивно… Но не забывай, что все эти годы я общался с тобой и командой как комментатор Евровидения".

Скандал между Губерниевым и лыжниками разгорелся с новой силой 29 декабря 2019 года из-за лайка двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова под комментарием, в котором пользователь предложил поставить на трансляции чемпионата мира по лыжным гонкам с 19 февраля по 3 марта не Дмитрия Губерниева, а другого комментатора Андрея Романова. Губерниев тогда заявил: "Милые мои, вас полтора человека, а за мной страна! До встречи в Зеефельде! И я буду комментировать!".

Позже в интервью "Спорт-Экспрессу" он сообщил, что Устюгов может ставить лайки там, где хочет. Отвечая на вопрос, в каких он сейчас отношениях с Еленой Вяльбе и копается ли в грязном белье спортсменов, Губерниев заверил: "Когда мы в личной беседе обсуждали ее высказывания по поводу того, будто я копаюсь в грязном белье, Елена Валерьевна передо мной извинилась. И очень недоумевала, что она дала большое, 40-минутное интервью, откуда повсеместно разлетелся один лишь кусок - про комментатора, биатлон и белье".

Журналист посетовал на то, что популярность лыж в нашей стране совсем невысокая. "И я очень хочу, чтобы страна узнала о своих героях. Буду все для этого делать", - заявил Губерниев.

Конфликт между Вяльбе и Губерниев длится с 2018 года. В одном из интервью президент ФЛГР сообщила: "Журналисты в любом случае найдут что написать и показать. Главное, чтобы не лезли в их внутреннюю жизнь, чем грешит Дмитрий Губерниев. Кто с кем живет и у кого какие трусики - это лишнее и ненужное. Нами должны гордиться, а не грязное белье полоскать".