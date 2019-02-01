Только погода – и никакой выгоды

Стоило Аэрофлоту на прошлой неделе сократить полеты из-за погоды, как в соцсетях и некоторых СМИ появилась версия, будто для авиаперевозчика это – хороший повод отменить экономически невыгодные рейсы.

Как известно, 26-27 января в Москве были рекордные снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром. Из-за неблагоприятных метеоусловий Аэрофлот отменил около 130 рейсов из Шереметьево. Конечно, для пассажиров это стало плохой новостью. Но у большинства из них хватило здравомыслия не искать в этом злой умысел.

Да, у современных самолетов – большой ресурс прочности, и они могут взлетать и садиться в сложных метеоусловиях. Но, чтобы не идти на неоправданный риск, во всем мире авиационные протоколы четко регламентируют, когда летать можно, а когда нельзя. В Европе, например, аэропорты могут закрыть из-за 2-3 см выпавшего снега. В Москве в прошлые выходные его было в 5-6 раз больше.

В аэропортах постоянно ведется мониторинг качества сцепления шасси с полосой: если сцепление ниже определенного значения, то полосу закрывают, и уборочные машины обрабатывают ее реагентом. А это при сильных снегопадах занимает 15–20 минут. Обработка может повторяться каждые час-полтора.

Так что не удивительно, что авиакомпании принимают решения, руководствуясь не текущей ситуацией, а прогнозами метеослужб. Они корректируют расписание в соответствии с ними. Ведь, если гадать на кофейной гуще, не предпринимая никаких мер, то есть вероятность превратить аэропорты в «осиное гнездо» из тысяч обозленных пассажиров, которые в терминал приехали, но никуда не улетели…

Кроме этого, решение по отменам и задержкам рейсов Аэрофлот принимал исходя из данных, содержащихся в так называемых НОТАМ (англ. NOtice To AirMen, NOTAM) — оперативно распространяемая информация (извещения) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации – прим.ред.), которые авиакомпания регулярно получает. В этом сообщении в частности содержится информация о введении временных ограничений на осуществление взлетно-посадочных операций в аэропорту.

И на прошлых выходных по большому счету ничего экстраординарного не произошло. Штатные синоптики Аэрофлота, проанализировав динамику метеоусловий, оценили условия ближайших дней как неблагоприятные – и компания скорректировала расписание рейсов, одновременно рассылая пассажирам уведомления. Кстати, существуют определенные критерии очередности отмены рейса. Например, Аэрофлот отменяет в первую очередь те рейсы, куда самолеты летают часто. В этом случае есть возможность в тот же день отправить пассажиров другим рейсом по тому же маршруту.

Редактор портала Avia.ru Роман Гусаров прокомемнтировал ситуацию, озвучив свое экспертное мнение в издании «ФедералПресс»:

-Интенсивность полетов в Шереметьево — одна взлетно-посадочная операция в 1,5–2 минуты. Иначе, каждые 1,5–2 минуты взлетает или садится самолет. Если полоса закрыта на уборку на 15–20 минут, порядка 10 рейсов уже задержаны. Шереметьево — аэропорт с очень высокой интенсивностью полетов. Взлетать каждые полминуты нельзя, согласно требованиям безопасности. В результате начинаются задержки и накапливается очередь. Приоритет в таком случае отдается самолетам, которые идут на посадку. Они не могут бесконечно висеть в воздухе.