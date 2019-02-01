2019-02-01T18:58:12+03:00
Общество

Только погода – и никакой выгоды

В отмене рейсов из Шереметьево нет чьего-либо умысла
Аркадий МЕЛЬНИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Стоило Аэрофлоту на прошлой неделе сократить полеты из-за погоды, как в соцсетях и некоторых СМИ появилась версия, будто для авиаперевозчика это – хороший повод отменить экономически невыгодные рейсы.

Как известно, 26-27 января в Москве были рекордные снегопады, сопровождавшиеся сильным ветром. Из-за неблагоприятных метеоусловий Аэрофлот отменил около 130 рейсов из Шереметьево. Конечно, для пассажиров это стало плохой новостью. Но у большинства из них хватило здравомыслия не искать в этом злой умысел.

Да, у современных самолетов – большой ресурс прочности, и они могут взлетать и садиться в сложных метеоусловиях. Но, чтобы не идти на неоправданный риск, во всем мире авиационные протоколы четко регламентируют, когда летать можно, а когда нельзя. В Европе, например, аэропорты могут закрыть из-за 2-3 см выпавшего снега. В Москве в прошлые выходные его было в 5-6 раз больше.

В аэропортах постоянно ведется мониторинг качества сцепления шасси с полосой: если сцепление ниже определенного значения, то полосу закрывают, и уборочные машины обрабатывают ее реагентом. А это при сильных снегопадах занимает 15–20 минут. Обработка может повторяться каждые час-полтора.

Так что не удивительно, что авиакомпании принимают решения, руководствуясь не текущей ситуацией, а прогнозами метеослужб. Они корректируют расписание в соответствии с ними. Ведь, если гадать на кофейной гуще, не предпринимая никаких мер, то есть вероятность превратить аэропорты в «осиное гнездо» из тысяч обозленных пассажиров, которые в терминал приехали, но никуда не улетели…

Кроме этого, решение по отменам и задержкам рейсов Аэрофлот принимал исходя из данных, содержащихся в так называемых НОТАМ (англ. NOtice To AirMen, NOTAM) — оперативно распространяемая информация (извещения) об изменениях в правилах проведения и обеспечения полётов и аэронавигационной информации – прим.ред.), которые авиакомпания регулярно получает. В этом сообщении в частности содержится информация о введении временных ограничений на осуществление взлетно-посадочных операций в аэропорту.

И на прошлых выходных по большому счету ничего экстраординарного не произошло. Штатные синоптики Аэрофлота, проанализировав динамику метеоусловий, оценили условия ближайших дней как неблагоприятные – и компания скорректировала расписание рейсов, одновременно рассылая пассажирам уведомления. Кстати, существуют определенные критерии очередности отмены рейса. Например, Аэрофлот отменяет в первую очередь те рейсы, куда самолеты летают часто. В этом случае есть возможность в тот же день отправить пассажиров другим рейсом по тому же маршруту.

Редактор портала Avia.ru Роман Гусаров прокомемнтировал ситуацию, озвучив свое экспертное мнение в издании «ФедералПресс»:

-Интенсивность полетов в Шереметьево — одна взлетно-посадочная операция в 1,5–2 минуты. Иначе, каждые 1,5–2 минуты взлетает или садится самолет. Если полоса закрыта на уборку на 15–20 минут, порядка 10 рейсов уже задержаны. Шереметьево — аэропорт с очень высокой интенсивностью полетов. Взлетать каждые полминуты нельзя, согласно требованиям безопасности. В результате начинаются задержки и накапливается очередь. Приоритет в таком случае отдается самолетам, которые идут на посадку. Они не могут бесконечно висеть в воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг
Аспиранта мехмата МГУ задержали по подозрению в изготовлении взрывчатки
Госдума: если США собираются выходить из договоренностей, Москве нельзя впадать в гонку вооружений
Госдума планирует увеличить штрафы для уклонистов
Украина оценила ущерб от «российской блокады» Азовского моря
Родители все чаще ищут увлечения для детей в интернете
В Подмосковье можно рассчитать плат у за вывоз мусора в режиме онлайн
Суд в Москве арестовал седьмого фигуранта «дела Арашуковых»
В ответ на разрыв договора РСМД Россия может выйти из соглашения СНВ-3
В Москве объявили желтый уровень опасности из-за тумана
Туристы застряли вниз головой на одном из самых страшных аттракционов мира
Трамп заявил, что США подготовят военный ответ на «нарушение» Россией ДРСМД
"Мы обязательно будем реагировать, не вступая в то же время в гонку вооружений": В Совфеде отреагировали на выход США из ДРСМД
Трамп: хорошие отношения США и РФ - «фантастически хорошая вещь» для обеих стран и всего мира
Трамп: США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
Экипаж захваченного самолета «Сургут — Москва» награжден медалью
Голикова поручила проверить психоневрологические интернаты
Эксперт: «Руководство Apple вняло голосу разума»
Книга с произведениями Довлатова пополнила список запрещенных на Украине изданий
Сенатор Морозов ответил обвинившему его в трусости депутату Верховной раду
Сенатор Кори Букер объявил о намерении баллотироваться в президенты США