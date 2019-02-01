2019-02-01T19:54:24+03:00
Телевизор

В шоу "Главная роль" звезды разыграют сценки из советской киноклассики

Знаменитости, не имеющие отношения к важнейшему из искусств, смогут наконец почувствовать себя королями экрана
Глеб ГУБАРЕВ
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Яна Чурикова в образе Людмилы Прокофьевны Калугиной из «Служебного романа»Яна Чурикова в образе Людмилы Прокофьевны Калугиной из «Служебного романа»Фото: Первый канал
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Давайте признаемся честно - сняться в кино мечтают все, но не у каждого такая возможность есть. Можно сетовать на обстоятельства - мол, кто-то работает слесарем, кто-то грузчиком, кто-то перекладывает бумажки в офисе и от творчества бесконечно далек. Но, представьте себе, даже профессиональные артисты и большие звезды зачастую не могут реализовать мечту о кинокарьере. Решить проблему им поможет новое шоу "Главная роль", в котором знаменитости, не имеющие отношения к важнейшему из искусств, смогут наконец почувствовать себя королями экрана.

12 участников - Яна Чурикова, Дмитрий Дибров, Родион Газманов, Анфиса Чехова, Арина Шарапова, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Александр Панайотов, Анна Седокова, Алексей Ягудин, Аскольд Запашный и Мария Киселева - будут перевоплощаться в героев легендарных советских фильмов. Выбрать лучшего предстоит членам жюри, в котором, разумеется, только профессионалы - актер Александр Михайлов, актриса Елена Яковлева и режиссер Дмитрий Астрахан. В каждом выпуске трио судей будет превращаться в квартет за счет появления еще одного арбитра (в первой программе им станет Мария Шукшина). Жюри обещает судить строго - до полуфинала дойдут только шесть участников, и лишь трое из них сразятся в финале.

Дмитрий Дибров в образе товарища Саахова из «Кавказской пленницы" Фото: Первый канал

Дмитрий Дибров в образе товарища Саахова из «Кавказской пленницы"Фото: Первый канал

Снимаются начинающие актеры под руководством маститых режиссеров - Александра Стриженова, Ивана Шахназарова, Алексея Смирнова и других. Но даже большой опыт не спасает от сюрпризов. Например, когда Алексею Ягудину пришлось примерить образ Остапа Бендера в «Золотом Теленке», съемки проходили в саду «Эрмитаж». В самый разгар творческого процесса дорогу киношникам неожиданно перешли музыканты - в расположенной там же Новой опере начались репетиции. Привычная для киносъемок команда "Тишина на площадке!" потеряла актуальность: все стояли и слушали, как артисты распеваются.

Впрочем, без подобных рабочих моментов кино обходится редко. Вот и в этом шоу технические сложности не помешали участникам создать множество запоминающихся образов: в частности, Аскольд Запашный сыграл робота Вертера из фильма "Гостья из будущего", Яна Чурикова перевоплотилась в Людмилу Прокофьевну Калугину из "Служебного романа", Анна Седокова примерила образ Анастасии Ягужинской из "Гардемаринов", а Дмитрий Дибров стал товарищем Сааховым из "Кавказской пленницы". Кстати, ведущие проекта Павел Прилучный и Ирина Муромцева не удержались и тоже сыграли в некоторых сценках.

Первый канал, «Главная роль», с 3 февраля по воскресеньям, 19:10

ИСТОЧНИК KP.RU

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