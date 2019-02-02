Московские реагенты сохраняют обувь и берегут природу

Каждую зиму в Россию неожиданно приходит беда: выпадает снег. Сражаются с ним, как могут. В Питере жителям предлагают разгребать сугробы самим. В Саратове учителей в выходные выгоняют на мороз убирать снег в мешки.

Москву циклон тоже не обошёл: в рекордный за последние 80 лет снегопад конца января 2019 года выпало около метра — месячная норма осадков. Но катастрофой это не стало. На улицы вышли 60 тысяч коммунальщиков и 15 тысяч машин спецтехники. Вооружённые антигололедными средствами — реагентами.

Что дало повод противникам реагентов в очередной раз поднять крик: зачем бороться с чистым белым снегом «этой мерзкой солью»? Она и обувь губит, и здоровье гробит, и в огромные деньги бюджету обходится… Или всё-таки нет?

Вот «КП» и решила разобрать самые популярные мифы о реагентах с руководителем аппарата Ассоциации зимнего содержания дорог Анной Климентовой. Эта некоммерческая организация объединяет учёных и специалистов-дорожников из разных регионов России, которые ищут эффективные способы борьбы с наледью на шоссе и тротуарах.

МИФ №1. РОССИЯ МОЖЕТ ВЗЯТЬ ПРИМЕР С НОРВЕГИИ И ДЕРЖАТЬ ДОРОГИ В ТВЁРДОМ СНЕЖНОМ НАКАТЕ БЕЗ РЕАГЕНТОВ

— Зимой у нас чистят шоссе «до чёрного асфальта». Почему?

— Вообще-то самый нормальный ответ — ради безопасности. Но если вам нужно формальное обоснование, то в России действует Государственный стандарт (ГОСТ) №50597. Там чётко прописано: в холодное время года на дорогах не должно быть снега и зимней скользкости — наката, гололёда, рыхлого или талого снега.

— И если он появляется?

— Согласно тому же ГОСТу, дороги должны быть убраны в течение четырёх часов после окончания снегопада. По московским нормам этот срок ещё более жёсткий: три часа для внутригородских дорог и всего два часа — для МКАД. А во время снегопада коммунальщики обязаны прометать каждые 5 сантиметров вновь выпавшего снега. Поэтому когда во время рекордного снегопада 26-27 января за сутки выпал почти метр, то московские коммунальщики работали без перерыва, убирая снег каждые полтора часа.

Согласно ГОСТу, дороги должны быть убраны в течение четырёх часов после окончания снегопадаФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Для сравнения, в США по местным нормам во время снегопада городские дороги (за исключением хайвеев) не чистят вообще; в большинстве штатов к уборке дорог приступают лишь через час после окончания осадков.

— Я имею в виду, почему нельзя оставить снежный накат. В Норвегии тоже суровые зимы, и там так и делают!

— Это распространённое заблуждение, будто в Финляндии, Норвегии или в любой другой северной стране ВСЕ дороги оставляют в накате. Режим содержания дороги в зимний период напрямую зависит от интенсивности движения по ней. Дороги с интенсивностью свыше 5 тысяч автомобилей в сутки обязательно чистят до чёрного асфальта, в том числе и в Скандинавских странах.

— Откуда же возник миф?

— Количество дорог в Норвегии с такой большой интенсивностью движения, сопоставимой с московской, — лишь 10%; так что, когда путешествуешь по этой стране, действительно возникает впечатление, будто дороги «до асфальта» нигде не чистят. Но в одной Московской агломерации свыше шести миллионов автомобилей (примерно вдвое больше, чем во всей Норвегии); 90% дорог в столице России имеет интенсивность свыше 15 тысяч автомобилей в сутки.

Для сравнения, в США по местным нормам, в большинстве штатов к уборке дорог приступают лишь через час после окончания осадковФото: REUTERS

МИФ №2. ЗАЧЕМ ПРИМЕНЯТЬ АНТИГОЛОЛЁДНЫЕ РЕАГЕНТЫ, КОГДА МОЖНО ПЕРЕСАДИТЬ ВОДИТЕЛЕЙ НА ШИПОВАННЫЕ ШИНЫ?

— Я всё-таки не понимаю, почему при такой интенсивности движения нельзя сохранять снежный накат, чтобы было красиво и безопасно, как в Норвегии той же...

— Для сохранения твёрдого наката нужны постоянные минусовые температуры и стабильный снежный покров. В некоторых местах Норвегии, на которую вы постоянно ссылаетесь, снег выпадает в сентябре и держится до апреля вместе со стабильными минусовыми температурами. Всё это в сочетании с низкой интенсивностью движения позволяет держать дороги в накате всю зиму.

Но в Москве в зимний период переход через 0° в среднем происходит каждые три дня.

Но даже не в этом проблема. Любая машина, двигаясь по снегу, за счёт трения шин разогревает поверхность дороги. Пока машин мало, снег плавится незначительно. Но после перехода через «критическую точку» (которую я уже называла: 5 тыс. автомобилей в сутки) накат начинает плавится.

— И что же в этом плохого?

— Шины слегка растопили снег, появилась тонкая плёнка воды. Но, через час-другой (например, ночью, когда температура упадёт вместе с интенсивностью движения) эта вода превратится в лёд. И тогда резко увеличится число аварий. Такой ледяной накат очень тяжело убрать обычной техникой, его не берёт даже ковш грейдера...

B Москве в зимний период переход через 0° в среднем происходит каждые три дняФото: REUTERS

— Стойте, а почему нельзя просто обязать всех водителей зимой обувать шипованные шины? Так и ледяной накат нипочём..

— Во-первых, шипованные шины хороши на стабильном снежном покрове на дороге — а, как мы только что выяснили, для средней полосы России таковой не характерен. Во-вторых, Россия — одна из немногих оставшихся стран, где шипованная резина разрешена. Она очень сильно портит асфальт, создаёт колею. Зафиксировано множество случаев, когда шипы отрывались и влетали в лобовое стекло позади идущего автомобиля. «Шиповка» изначально была придумана в Скандинавии; для стабильного снежного покрова и низкой интенсивности движения она подходит. Но этот вариант явно не для 20-миллионной Московской агломерации.

МИФ № 3. СНЕГ С ДОРОГ ЛЕГКО УБРАТЬ И БЕЗ РЕАГЕНТОВ

— Хорошо, в самом начале вы сказали: «чистить зимой дороги надо ради безопасности». А как вы поймёте, безопасная дорога или нет?

— Безопасная — это та дорога, у которой сцепление не ниже 0,3.

— «Не ниже 0,3» — в каких единицах?

— Это коэффициент, который показывает, насколько дорога скользкая. Тут чем ниже — тем хуже. Для примера: чистый сухой асфальт имеет коэффициент сцепления от 0,6 до 1,0 (в идеальных условиях). Влажный асфальт — 0,3-0,4. Главная проблема: как только коэффициент сцепления колеса с дорогой падает ниже 0,3, количество аварий возрастает по экспоненте. А у снега и гололёда знаете какой коэффициент? От 0,1 до 0,2.

— Понял! При ледяном асфальте сцепление в 10 раз хуже, чем при сухом и чистом. Именно поэтому российские и мировые нормы предписывают зимой убирать дороги «до чёрного асфальта»?

— Да. В противном случае скачкообразно растёт аварийность. Экономические издержки мегаполиса уровня Москвы от того, что зимой автомобилисты теряют время в пробках из-за «ледяных ДТП», а пешеходы вынуждены лечиться из-за травм на ледяных тротуарах, — составляют до 10% регионального ВВП.

— Ладно, в том, что зимой в российском мегаполисе нужно сохранять чистый асфальт, а не снежный накат, вы меня убедили. И тут мы подходим к главному вопросу. Почему нам нужны вредные химические реагенты, а не, например, традиционный метод: песок, соль?..

— Соль — тоже реагент. Как и сахар.

— Тогда начнём с начала: что такое реагент?

— Этим термином в дорожной отрасли называют всё, что при контакте со снегом растворяется и понижает температуру замерзания воды. Напомню, что снег и лёд — это агрегатные состояния воды. Когда вы бросает в снег любое вещество, которое может раствориться, это вещество начинает притягивать воду, разрушать кристаллическую решётку снега и переводит его в жидкое состояние. То есть в воду. Снег даже сахаром плавить можно, только у него эта способность ниже, чем у соли.

— То есть чтобы очистить дорогу до чёрного асфальта, лед надо чем-то растопить?

— Вот именно, чем-то? И желательно, чтобы это «что-то» было максимально эффективно и безопасно. Даже в аэропортах для чистки взлётно-посадочных полос последнее время переходят на реагенты, отказываясь от тепловых пушек из-за их низкого КПД по сравнению с современными химическими веществами.

Чтобы очистить дорогу до чёрного асфальта, лед надо чем-то растопитьФото: Алексей ФОКИН

МИФ №4. В ПЕШЕХОДНЫХ ЗОНАХ РЕАГЕНТЫ НЕ НУЖНЫ, ПОТОМУ ЧТО СНЕГ МОЖЕТ ПРОСТО СЧИСТИТЬ ДВОРНИК ИЛИ ТРАКТОР

— Я всё равно не понял: почему нельзя пустить какой-нибудь инновационный грейдер с ковшом или трактор со щётками, который бы смёл/убрал снег?

— Вы совершенно правильно говорите: всё начинается с механического прометания. Но чтобы прометание было легким, даже за границей, на которую вы постоянно ссылаетесь, предусмотрен превентивный метод: перед снегопадом рассыпается примерно чайная ложка (5-10 грамм) реагента на квадратный метр. Чтобы снег не уплотнился под колесами и его можно было легко счистить. Всё, что может быть сметено, как раз и должно быть сметено механическим способом.

— Так почему нельзя просто сметать или счищать выпавший снег уже без реагентов?

— Под толщей снега у асфальта всегда образуется тонкий слой льда, который не сможет убрать никакой ковш-отвал. Видели, наверно, как мини-трактор чистит пешеходные зоны? Если до выпадения снега на асфальте или плитке был лёд, то он там и останется. Трактор своими щётками или ковшом-отвалом его только отполирует.

— Кажется, на меня начинает снисходит просветление… И после этого механического прометания, когда основная масса снега убрана, нужно добить оставшуюся корочку льда реагентами?

— Достаточно всего 20-50 граммов (одной столовой ложки) реагента на квадратный метр, чтобы растворить тот лёд, который трактор не убрал.

МИФ №5. ВСЕ РЕАГЕНТЫ ОПАСНЫ И ЯДОВИТЫ

— Про вредность давайте.

— Реагенты, как мы уже поняли, это вещества, которые могут растворяться в воде. Но они отличаются своими свойствами: количеством снега, которое они могут расплавить; температурой воздуха, при которой они могут растворяться; степенью влияния на металл или кожаные изделия — например, нашу обувь.

— Вы вновь плавно подводите к тому, что «дедовская соль» (или говоря научно, хлористый натрий) — тоже реагент.

— И далеко не самый эффективный. Во-первых, он не работает при температуре ниже –10°. Во-вторых, это самое агрессивное вещество по отношению к почвам и растениям. В третьих, он имеет высокую коррозионную активность к металлу. И поэтому в Москве уже 10 лет как чистый хлорид натрия не применяют.

— А что применяют?

— Смесь, где доля хлорида натрия сокращена и присутствуют другие соли, которые снижают агрессивное воздействие хлорида натрия, улучшают плавящую способность, а рабочую температуру — понижают. Те реагенты, что сейчас применяются в Москве, работают при холодах до –25°.

МИФ №6. РЕАГЕНТЫ ПОРТЯТ НАШУ ОДЕЖДУ

— Против обуви они тоже «работают»?

— Для тротуаров разработан специальный состав, который подбирался совместно с Инновационным центром текстильной и лёгкой промышленности (чтобы было понятно, чем он занимается, — это бывшее советское НИИ кожевенно-обувной промышленности). Для тротуаров и пешеходных зон в Москве применяется специальный состав, где 50% — мраморная крошка, 35% — хлорид натрия и 15% — формиат натрия.

— Это, простите, что?

— Это соль муравьиной кислоты: уникальное органическое вещество, открытое ещё в 1670 году: учёные выделили его из рыжих лесных муравьёв. Отсюда и название.

Те реагенты, что сейчас применяются сейчас, работают при холодах до –25°Фото: Алексей БУЛАТОВ

МИФ №7. ИЗ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ РЕАГЕНТОВ В МОСКВЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ САМЫЕ ВРЕДНЫЕ И УСТАРЕВШИЕ

— Вы хотите сказать, что у столичной мэрии есть большая муравьиная ферма, где добывают соль этой самой муравьиной кислоты?

— Нет, конечно, сейчас она синтезируется в промышленных масштабах уже без участия муравьёв. А поскольку это вещество органическое, то оно разлагается в природе. Проще говоря, формиат натрия для окружающей среды практически безвреден, применяется как биологическая добавка к кормам для животных. Например, им кроликов кормят. Используется как антиоксидант в медицине, в лекарствах от похмелья. И при этом формиат не только хорошо плавит лёд, но и снижает коррозионную активность других солей. Металлические части ржавеют медленнее. Тут Москва — впереди всей планеты: в других странах соль муравьиной кислоты применяется как зимний реагент только в аэропортах или природоохранных зонах. А в Москве — по всему городу.

Кстати, к московским дорожникам на учёбу регулярно приезжают западные коллеги; более того, составом московских реагентов на основе солей муравьиной кислоты заинтересовались даже норвежские дорожники.

МИФ №8. НА ЗАПАДЕ РЕАГЕНТЫ НЕ ПРИМЕНЯЮТ (ИЛИ ПРИМЕНЯЮТ, НО САМЫЕ БЕЗВРЕДНЫЕ)

— Получается, развитые страны тоже подсели на реагенты?

— Норвегия за сезон тратит около 325 тысяч тонн реагентов, причём в основном это устаревший состав на основе хлорида натрия, дедовской соли, из-за чего у них большие проблемы с местными экологами, а при температуре ниже 10 коммунальщики просто не могут содержать дороги в чистоте: о слабых сторонах этого вещества я уже говорила.

— А другие страны?

— Франция — не самое северное государство с мягким климатом, — ежегодно использует до двух миллионов тонн традиционных реагентов. Аналогичная ситуация — в Канаде, США, Германии и других странах, где зимой выпадает снег. Разводами соли в январском Монреале даже ужасался в своём репортаже блогер-урбанист Илья Варламов.

— С чего они там на Западе так соль любят?

— При всех недостатках, у «дедовских реагентов» есть преимущество: дешевизна. Но в той же Америке бьют тревогу. По подсчётам учёных, в XXI веке засоленность водоёмов (в том числе из-за зимнего применения нашего старого знакомого хлористого натрия) может возрасти в два раза.

— А в Москве?

— В Москве за последние семь лет после начала использования многокомпонентных реагентов с солями муравьиной кислоты, — засоленность почв, наоборот, снизилась в 2,5 раза.

Да западные экологи [в ФРГ партия Зелёных входит в Бундестаг и, по последним опросам, имеет электоральный рейтинг в 20% — авт.] на Россию молиться должны и требовать с ней сотрудничать, хотя бы в деле охраны природы.

МИФ №9. СНЕГ И ЛЁД МОЖНО ПРОСТО ПРИСЫПАТЬ ПЕСОЧКОМ

— Насколько я помню, вы ещё говорили, что в московские реагентные смеси входит мраморная крошка.

— Мраморная крошка, песок, гранит, — это другой вид противогололёдных материалов, которые называются фрикционными.

— Повышающими трение, да?

— Такие материалы не растворяются, а просто увеличивают шероховатость снежного покрытия. Как я уже говорила, в Москве в тротуарный противогололёдный материал добавляется 50% мраморной крошки. Для того, чтобы при наличии ледяной или снежной корки сразу же создать безопасную поверхность. Получается двойной эффект: пока соли плавят лёд (что не происходит мгновенно), на тротуаре уже не скользко благодаря крошке.

— Почему же нельзя ограничиться ТОЛЬКО гранитной крошкой, БЕЗ якобы «вредных солей» (как того требуют фейсбучные критики)?

— «В одиночку» гранитная крошка хорошо работает только на мягком снеге, в который она вдавливается под весом прохожих. Такой «принцип шипованной резины», только наоборот. Но если у вас на тротуаре жёсткое покрытие, снежный или ледяной наст — получится ровно противоположное: «роликовый эффект». Чтобы его оценить, попробуйте рассыпать по полу множество мелких шариков и так походить.

На проезжих частях, в отличие от тротуаров, гранитную крошку просто нельзя использовать: она будет шрапнелью вылетать из-под колёс, разбивая фары и лобовые стёкла.

МИФ №10. ПИТЕР УСПЕШНО ОТКАЗАЛСЯ ОТ РЕАГЕНТОВ

— Но, в отличие от Москвы, Санкт-Петербург уже четвёртую зиму использует только, как вы его называете, «фрикционный материал», обычный песок. Посыпает и на дороги, и на тротуары. Насколько я знаю, к этому песку даже соль не добавляется, ну разве что в минимальном количестве, дабы тот не слёживался.

— Как раз после перехода с технологии уборки с реагентами на песок, в Санкт-Петербурге случился коллапс. Довольны белой зимой были лишь пару недель первой зимы. Не мне вам рассказывать, какой кошмар творится последние четыре холодных сезона в Северной столице. Аварийность с момента отказа от реагентов выросла ВДВОЕ и сейчас сравнялась с числом «зимних» ДТП в Москве. На минуточку, мы говорим о городе, где автомобилей и жителей меньше, чем в столице.

США ежегодно использует до двух миллионов тонн традиционных реагентовФото: REUTERS

— То есть песок зимой не нужен?

— Не совсем так. Песок применяется, только когда на дороге уже выпал снег и образовался снежный накат. Но песок не плавит лед, как реагент, не избавляет от ледяного наста!

МИФ №11. МОСКОВСКИЕ РЕАГЕНТЫ КУДА ДОРОЖЕ ТРАДИЦИОННЫХ, ГОРОД ТРАТИТ ОГРОМНЫЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОНЯТНО НА ЧТО

— Подождите, но в том же Питере говорят, что песок на порядки дешевле даже самых простых реагентов. То есть город экономит.

— Действительно, зимой 2015-16 годов Санкт-Петербург потратил на пескосоляную смесь около 70 млн рублей. Но, как мы уже обсуждали, песок — не реагент, в воде он не растворяется и вместе с ней в ливнесток не уходит. В ту зиму в Петербурге высыпали до 100 тысяч тонн смеси, которой весной вынуждены были дышать люди, так как часть песка остается на дорогах. С приходом тепла его приходится убирать, вывозить. На это весной 2016 года власти Северной столицы израсходовали почти в 10 раз больше, чем на саму закупку песка: ещё 692 миллиона рублей.

— Однако в Москве на борьбу с гололедицей в последнюю зиму траты ещё круче: 6 миллиардов.

— Две столицы сильно различаются по транспортному потоку и протяжённости улично-дорожной сети. В Москве площадь проезжей части вдвое больше. Здесь нужно говорить не в абсолютных цифрах, а в относительных. В Петербурге тонна пескосоляной смеси обошлась городу в районе тысячи рублей, вывоз — в десять тысяч рублей. Посчитайте еще расходы на мойку дорог, которую пришлось начинать на месяц раньше — с 1 марта и проводить чуть ли не по несколько раз в день, чтобы прибить пыль. Добавьте не только стоимость воды, но и зарплату рабочих и расходы на ГСМ. И получите, что стоимость «дешёвого традиционного песка» порой обойдется вам дороже «современных дорогих реагентов» в Москве. Они в 2015-16 годах стоили от 11 до 16 тысяч за тонну.

Но дело даже не в дороговизне — а в неэффективности. Основная задача уборки дорог — безопасность передвижения и поддержание пропускной способности улиц. С появлением наката на улицах, скорость потока падает на 10-15 км/ч. Для любого мегаполиса это означает коллапс. С вытекающими экономическими потерями.

МИФ №12. ПРИМЕНЕНИЕ МОСКОВСКИХ РЕАГЕНТОВ НИКАК НЕ УЛУЧШАЕТ СТАТИСТИКУ ДТП

— Динамика количества автоаварий подтверждает эффективность именно московской версии реагентов?

— Я бы сказала, что эта статистика прежде всего подтверждает обоснованность уборки дорог до черного асфальта. За январь-март 2015 года в Москве зафиксировано 460 ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог зимой; в Петербурге — 279. Но это был последний год, когда в Северной столице хоть как-то применялась соль. Следующей зимой, с «песчаной технологией», начался всплеск аварий: их стало 471; за январь-март 2017 года — 529.

— Совпадение — не думаете?

— Во всех городах, которые активно применяют современные (подчеркну это) реагенты, отмечается падение числа ДТП и травм пешеходов в зимний период: в Казани, в Самаре и Екатеринбурге. В Москве с момента применения комбинированных материалов с мраморной крошкой на тротуарах удалось снизить уровень травматизма в три раза.

ИТОГО: У НАС И У НИХ

В январе снег как всегда неожиданно выпал в крупнейших городах Северного полушария: Торонто, Осло, Монреале, Нью-Йорке, Вашингтоне. Тысячи задержанных авиарейсов, отложенных поездов, остановлено автодорожное сообщение, десятки погибших и раненых, госслужащие на законном основании не ходят на работу, а дети — в школу.

В Европе результаты тоже плачевные: повсеместно введены режимы ЧС, погибших и раненых еще больше, потери от транспортного коллапса — миллиардные.

Вот и в Москве тоже наблюдались пробки и сбои движения пригородных электричек. Но больницы, школы и детсады, как на Западе, никто не закрывает, аэропорты и вокзалы работают в штатном режиме, жизнь продолжается. Почему же теперь Белокаменную не удивить даже самыми рекордными снегопадами? За последние годы технология зимней уборки многократно отработана, коммунальные службы укомплектованы полным штатом спецтехники, а опыт оперативного применения реагентов в течение всего снегопада многократно отработан.

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Есть у нас такая традиция. Каждый год с наступлением морозной погоды и гололеда жаловаться на белую крошку, которой усыпаны городские дороги и тротуары. Якобы это никакая не соль, как пишут в газетах, а жуткая химия, которая разъедает не только подошвы ботинок, но и кожу на ступнях. Люди к вечеру просто не могут идти. Они добираются до дома ползком. И больше без стальных набоек на улице не показываются. Даже летом (подробности)