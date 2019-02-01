Суд, поверив Родченкову, дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов. ВАДА обрадовалось этому решению

В пятницу, 1 февраля, спустя ровно год после блестящей победы в CAS по делам Олимпиады 2014 Сочи, грянул гром - 12 российских легкоатлетов были дисквалифицированы после того, как Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике от имени Международной ассоциации легкоатлетических федераций (есть орган с таким длинным названием) обратился в CAS, дабы рассмотреть дела российских спортсменов. Причем, разбирательства по делам всех спортсменов шли в разное время. И дисквалификации наши получили разные по срокам.

В список попали 12 человек. Самые громкие имена в этом списке - это олимпийский чемпион 2012 Иван Ухов, чемпион мира в помещении 2014 Люкман Адамс, чемпионка мира 2013 Светлана Школина. Все они теперь должны будут передать свои награды тем, кто занял места после них.

- Все это родченковские дела, на основе голословных заявлений, а доказательств нет. Пускай (адвокаты) думают, как с этим бороться, - заявил в интервью РИА "Новости" тренер Адамса Евгений Тер-Аванесов.

ВАДА, выходит, вновь вступило на путь войны с российским спортом, придав большой вес словам беглого чиновника Григория Родченкова. Такой вывод можно сделать из радостного заявления, которое появилось позднее на официальном сайте организации:

- Сейчас жизненно важно, чтобы эта работа продолжалась на благо всех спортсменов в различных видах спорта. Это создает важный прецедент, который будет использоваться в будущем, - заявил гендиректор организации Оливье Ниггли.

Более того, в заявлении ВАДА еще до опубликования более расширенной версии документа вскрылись детали разбирательства в CAS:

- CAS установил, что нарушения были совершены в рамках централизованной допинг-схемы, и эти решения подтверждают более ранний вердикт CAS по делу другой российской легкоатлетки Анны Пятых, которое также расследовалось независимым органом по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), - отмечается в официальном заявлении организации.

Это довольно необычно слышать, когда ровно год назад, 1 февраля 2018 года, были вчистую разбиты голословные заявления Родченкова в CAS по делам российских спортсменов. 28 человек были оправданы по делам, которые быстро "сшило" ВАДА и МОК. В результате детального разбирательства было выяснено, что во многих деталях своих заявлений Григорий Родченков просто нагло врал, а его слова принимались на веру. На одном из самых ярких противопоставлений заявлений информатора ВАДА и фактов построено дело лыжника Александра Легкова. Родченков говорил, что лично подменял допинг-пробу спортсмена в день закрытия Олимпиады 2014. Но в своем личном дневнике он написал, что в тот день пришел спать как обычно вечером.

Скепсис в отношении этого вердикта выразил у себя в Твиттере немецкий адвокат Кристоф Вишеманн, который отбил немало обвинений от российских спортсменов:

- Похоже, то CAS, возможно, нарушил запрет обратной силы и свод правил ВАДА. 4 года дисквалификации вместо одного. С нетерпением жду расширенную версию документов.

Поддержал его и другой известный спортивный юрист Артем Пацев:

- Для меня непонятным остается вопрос - если дела рассматривали разные единоличные арбитры, не обсуждавшие между собой деталей дел, в разное время, то почему мы видим единый релиз с вышедшими одновременно решениями? Одни дела рассматривались в августе, другие - в ноябре, - сказал Пацев в интервью ТАСС.

И шансы на выигрыш апелляций у россиян имеются:

- Шанс выиграть есть, но многое будет зависеть от позиции, изначально сложившейся у арбитров.

Бывший генсек Всероссийской федерации легкой атлетики Михаил Бутов заявил в интервью РИА "Новости":

- Единственное, что мне известно - что у Ухова от природы очень высокий тестостерон. Но никаких запрещенных веществ в его пробах на протяжении многих лет никогда не было. Наверное, существует перспектива апелляции, но для этого нужно дождаться более полной информации.

Иван Ухов, к слову, буквально накануне, 31 января, выиграл очередной турнир - он стал первым на Кубке Москвы, показав лучший результат сезона в мире - 2,31 метра. Теперь, похоже, нашему прыгугу предстоит решать большой ворох проблем.