2019-02-01T22:18:17+03:00
Спорт

"Барселона" и "Реал" сыграют трижды за один месяц

Стало известно, что два испанских гранда сойдутся в полуфинале Кубка страны
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси.Лионель Месси.Фото: REUTERS
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В промежуток с 6 февраля по 2 марта футбольный мир ждет сразу три легендарных испанских "класико". "Барселона" и мадридский "Реал" сойдутся дважды в Кубке Испании, а еще один раз - в чемпионате стране. Такой нереальный подарок любителям футбола преподнесла жеребьевка испанского кубка, которая прошла сегодня, 1 февраля.

В полуфинале Кубка Испании "Барселона" и "Реал" сыграют 6 и 27 февраля. Первая игра пройдет на поле каталонцев. Во втором полуфинале, к слову, сыграют "Бетис" и "Валенсия", за которую играет полузащитник сборной России Денис Черышев.

Ну а 2 марта эти же клубы сыграют уже в чемпионате Испании. Такой расклад - просто невероятный, учитывая что в Мадриде эти два клуба сыграют между собой дважды в промежутке в четыре дня.

В матче первого круга испанского первенства осенью "Барселона" разгромила мадридский "Реал" со счетом 5:1. После этого в отставку со своего поста был отправлен тренер "королевского" клуба Хулен Лопетеги. В Кубке Испании, к слову, эти две команды не играли между собой с 16 апреля 2014 года, когда "Реал" одержал победу со счетом 2:1. А за год до того эти два клуба играли в полуфинале турнира, а за год до того - в четвертьфинале, а весной 2011 года "Реал и "Барса" играли в финале. Четырехлетняя серия встреч двух клубов в Кубке Испании завершилась финалом 2014. Теперь же команды вновь сыграют в полуфинале, теперь уже в сезоне 2018/2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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