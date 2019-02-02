«Зенит» открыл Колумбию

Клубы до 31 января, как могли, усилили свои составы. А из российских команд активнее всех себя проявил «Зенит»: в Питере продали игроков на 40 млн евро, купили на 30 млн и ждут возобновления Лиги Европы.

В Санкт-Петербурге снова спорят, есть ли в цветах «Зенита» черный. Про фанатов этого клуба сложился мрачный стереотип - якобы они против появления в их команде игроков с темным цветов кожи. Статистика безжалостно его подтверждает: за всю историю «Зенита» за него действительно не выступал ни один африканский футболист. А в 2012 году одна из фанатских группировок опубликовала манифест «Селекция 12», где подчеркнуто, что их клуб «никогда не был ментально связан с Африкой».

В любом случае ФИФА отчаянно борется со всеми проявлениями расизма. А руководство клуба, кажется, потихоньку приучает своих болельщиков к тому, что все может случиться, и то и дело подкупает в команду смуглых парней. Бразилец Халк, португалец Бруну Алвеш... А скоро на базе в Удельном парке появится колумбиец Вильмар Барриос. За 25-летнего полузащитника «Зенит» отдает аргентинской «Бока Хуниорс» 18 млн евро.

В «Зените» со временем ­наверняка рассчитывают продать Барриоса с хорошей прибылью. Ведь на днях получилось сплавить аргентинца Паредеса в «ПСЖ» за 40 с лишним млн евро, хотя полтора года назад за него было заплачено 23 млн.

А на вырученные деньги, кроме Барриоса, «Зенит» прикупил украинца Ракицкого. Трансфер получился с политическим подтекстом: экс-игрока донецкого «Шахтера» на Украине упрекали в том, что он не пел перед матчами гимн, и теперь призывают вообще не вызывать в сборную.

Вторая тенденция - наши футболисты все-таки поехали в Европу. Сначала в аренду в греческий «Олимпиакос» ушел вратарь все того же «Зенита» Юрий Лодыгин. Трансфер объясним: как вратарь Лодыгин состоялся именно в Греции. В последние сезоны в «Зените» и у Лодыгина не шло, и он отправился обратно на вторую родину перезагружать карьеру.

Отъезд второго игрока сборной России Федора Кудряшова получился внезапным. Защитник поссорился с «Рубином», где ему не выплачивали долги по зарплате, и разорвал контракт. Были слухи об интересе «Зенита», но в последний день дозаявок он всплыл на Босфоре - в турецком «Истамбуле». В Турции некоторые считают, что это любимая команда Эрдогана, и сейчас скромный когда-то клуб готовится стать сенсационным чемпионом страны.