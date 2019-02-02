2019-02-02T02:35:48+03:00
Телевизор

11 февраля страна начнет переход на цифровое телевещание

Скоро аналоговый сигнал перестанут транслировать сразу в семи российских регионах
Глеб ГУБАРЕВ
Поделиться:
11 февраля страна начнет переход на цифровое телевещание11 февраля страна начнет переход на цифровое телевещаниеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Смотреть телевизор по старинке перестанут семь регионов - Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня. Москва и Московская область попали во второй этап наряду с еще несколькими регионами - здесь аналоговое вещание будет отключено 15 апреля.

Конечно же, для большинства обывателей эта фраза звучит пугающе - то есть как отключено?! А как же любимый сериал по будням и шоу по выходным? Неужели экран погаснет и придется бежать в магазин за таинственным цифровым теликом? Вовсе нет.

Выступая на пресс-конференции, посвященной переходу отечественного ТВ на цифру, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин успокоил: большинство телеприемников, выпущенных после 2012 года, способны принимать цифровой сигнал формата DVB-T2 без дополнительных приспособлений. Пользователям достаточно будет просто перенастроить телевизор, выбрав соответствующий пункт в меню, и наслаждаться безупречной картинкой. Если же ваш «ящик» старше семи лет, то и его в утиль списывать не стоит - нужно лишь приобрести специальную приставку, которая стоит существенно дешевле нового телевизора: благодаря подписанному на пресс-конференции меморандуму в российских магазинах всегда можно будет купить приставки за 990 рублей, что, согласитесь, не выглядит катастрофой для семейного бюджета. Документ был подписан представителями торговых сетей, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также «Почты России» (она тоже участвует в процессе телеоцифровки и обязуется всегда иметь в своих отделениях приставки по минимальному тарифу).

И еще один важный момент: подключение оборудования. Конечно, подкованным в технике людям вполне хватит инструкции к приставке, но кому-то, возможно, понадобится дополнительная консультация. Получить ее можно с помощью бесплатного звонка на «горячую линию» по номеру 8-800-220-20-02. Также подробная информация о подключении и оборудовании есть на сайте smotricifru.ru. Если и этого будет недостаточно, к вам приедут волонтеры и подключат все сами - такая схема уже была опробована в Тверской области, где переход на цифру осуществлялся в качестве тестового.

Стоит отметить, что в регионах оцифровка затронет не все каналы, а лишь 20, входящих в так называемые два первых мультиплекса - это Первый канал, «Россия 1», «Культура», «Россия 24», «Матч», НТВ, «Пятый», «Карусель», ОТР, ТВЦ, РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТНТ, ТВ-3, «Домашний», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и Муз-ТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Сериалы, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
Пенс посоветовал Мадуро «не испытывать решимость» США и уйти в отставку
МИД РФ назвал «абсолютно голословной» критику США в адрес России по вопросам разоружения
Володин: Совет Европы должен вернуть России взносы, уплаченные за годы неучастия в работе ПАСЕ
Суд в США освободил российскую актрису Ирину Усок до следующего заседания
Над Кубой взорвался метеорит
Bloomberg: Венесуэла отложила отправку 20 тонн золота за границу
Меркель объявила, что удаляет свою страницу в Facebook
Верховный суд России отклонил очередную жалобу на блокировку Telegram
МЧС предупредило москвичей о гололеде и тумане в ночь на субботу
Трамп заявил о желании заключить новый ДРСМД
Маргарита Симоньян возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов
МЭР: Медведев передал Белоруссии доказательства ввоза «санкционки» через ее территорию
Навальный отказался помогать соратникам в оплате миллионного штрафа за погромы
Обвиняемая в педофилии модель Анна Лисовская объявила голодовку в СИЗО
Трамп заявил о высокой вероятности введения ЧП для строительства стены на границе с Мексикой
Меркель заявила о готовности использовать ближайшие полгода для спасения ДРСМД
Польша призвала США разместить в Европе ядерные ракеты
В Кабо-Верде задержали 11 российских моряков
Захарова: Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с выходом США из ДРСМД
Назван богатейший человек в истории
В Белом доме заявили, что РФ предлагала США совместно выйти из ДРСМД
Тимошенко и Гриценко сообщили о том, что их преследуют должностные лица из госорганов
Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 12 российских легкоатлетов за допинг