11 февраля страна начнет переход на цифровое телевещание

Смотреть телевизор по старинке перестанут семь регионов - Магаданская, Пензенская, Рязанская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области и Чечня. Москва и Московская область попали во второй этап наряду с еще несколькими регионами - здесь аналоговое вещание будет отключено 15 апреля.

Конечно же, для большинства обывателей эта фраза звучит пугающе - то есть как отключено?! А как же любимый сериал по будням и шоу по выходным? Неужели экран погаснет и придется бежать в магазин за таинственным цифровым теликом? Вовсе нет.

Выступая на пресс-конференции, посвященной переходу отечественного ТВ на цифру, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин успокоил: большинство телеприемников, выпущенных после 2012 года, способны принимать цифровой сигнал формата DVB-T2 без дополнительных приспособлений. Пользователям достаточно будет просто перенастроить телевизор, выбрав соответствующий пункт в меню, и наслаждаться безупречной картинкой. Если же ваш «ящик» старше семи лет, то и его в утиль списывать не стоит - нужно лишь приобрести специальную приставку, которая стоит существенно дешевле нового телевизора: благодаря подписанному на пресс-конференции меморандуму в российских магазинах всегда можно будет купить приставки за 990 рублей, что, согласитесь, не выглядит катастрофой для семейного бюджета. Документ был подписан представителями торговых сетей, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, а также «Почты России» (она тоже участвует в процессе телеоцифровки и обязуется всегда иметь в своих отделениях приставки по минимальному тарифу).

И еще один важный момент: подключение оборудования. Конечно, подкованным в технике людям вполне хватит инструкции к приставке, но кому-то, возможно, понадобится дополнительная консультация. Получить ее можно с помощью бесплатного звонка на «горячую линию» по номеру 8-800-220-20-02. Также подробная информация о подключении и оборудовании есть на сайте smotricifru.ru. Если и этого будет недостаточно, к вам приедут волонтеры и подключат все сами - такая схема уже была опробована в Тверской области, где переход на цифру осуществлялся в качестве тестового.

Стоит отметить, что в регионах оцифровка затронет не все каналы, а лишь 20, входящих в так называемые два первых мультиплекса - это Первый канал, «Россия 1», «Культура», «Россия 24», «Матч», НТВ, «Пятый», «Карусель», ОТР, ТВЦ, РЕН ТВ, СТС, «Спас», ТНТ, ТВ-3, «Домашний», «Пятница!», «Звезда», «Мир» и Муз-ТВ.