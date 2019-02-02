2019-02-02T16:30:17+03:00
Политика

Что в Европу попало, то с воза упало: Страсбург не будет возвращать России уже уплаченные ею взносы

Обозреватель "КП" Александр Гришин рассуждает о том, зачем нам вообще нужен Совет Европы
Александр ГРИШИН@orgstrukОбозреватель
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Одно лишь понять невозможно в этой ситуации – зачем нам нужен этот Совет Европы?Одно лишь понять невозможно в этой ситуации – зачем нам нужен этот Совет Европы?Фото: REUTERS
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Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Россия намерена поднять вопрос о возврате ей членских взносов, которые выплатила Москва в Совет Европы, за тот период, прока российская делегация была лишена права участия в работе Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

- Если говорить об отношениях, то, исходя из того, что нам не дали возможность участвовать - причем это было не по нашей вине, а исходя из того решения, которое было принято, - хотелось бы, чтобы Парламентская ассамблея (ПАСЕ - прим. ред.) России возвратила бы средства, а это деньги большие, - рассказал Володин в эфире телеканала «Россия 24», пояснив, что речь идет о весьма большой сумме.

Володин пояснил, что речь идет о периоде с 2014-го по 2016-й годы, когда Россия была лишена права голоса и не принимала участия в работе ПАСЕ, но при этом исправно оплачивала свои взносы, и о 2017-м, когда права на участие в работе ПАСЕ Москва также была лишена, но заплатила лишь треть от ежегодных взносов.

- Это около десяти миллиардов рублей, сумма большая, - конкретизировал Володин сумму, на которую могла бы претендовать наша страна. - И нам она, конечно, нужна, стране нужна на решение вопросов, которые стоят перед гражданами. Мы хотим начать переговоры, чтобы нас услышали, и обозначить эту тему.

Ответ из Европы не заставил себя долго ждать.

- Выплата полного взноса в бюджет - юридическая обязанность страны-члена Совета Европы. Пока Россия является страной Совета, она должна платить все, что рассчитано, согласно бюджету, который одобрили все 47 стран организации, - заявил корреспонденту РИА Новости источник в Страсбурге. И добавил. – Нельзя оспаривать задним числом свои обязательства.

Все как всегда. Правила клуба джентльменов существуют только для джентльменов. Остальных можно кидать, как только захочется. Или - что в Европу попало, то с возу упало, а упало, так и пропало, вылетело, не поймаешь, а поймаешь, так замучаешься вырубать топором.

Одно лишь понять невозможно в этой ситуации – зачем нам нужен этот Совет Европы? Россия похожа на мазохиста, который получает удовольствие от того, что его оскорбляют и пытаются сделать больно? Не пора ли выйти из этой бесполезной организации и посмотреть со стороны, как они там будут барахтаться?

Кстати, и в нашей стране после выхода из этой структуры можно будет возродить применение исключительной меры наказания по отношению к коррупционерам в особо крупных размерах, педофилам и еще за парочку составов преступлений. Что сэкономит стране, наверное, не менее существенные суммы, чем вышеупомянутые 10 млрд. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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